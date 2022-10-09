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FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

編譯任中原／綜合外電
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

英國金融時報（FT）分析，美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制，將在全球科技業引發「海嘯級」的衝擊，不僅中國企業可能被打回「石器時代」，外國廠商也將連帶受到影響。業界憂心，中國廠商可能更加積極「逆向工程」以達成技術獨立，促使華府更積極管制出口，陷入惡性循環。

依據新管制措施，凡是使用美國科技、應用於人工智慧（AI）、高效率電腦（HPC）與超級電腦的晶片，必須先獲得出口許口證，才能銷往中國，且取得的條件相當嚴苛。

再者，華府禁止美國公民或機構與中國晶片生產者合作，除非取得專案批准；同時嚴格限制對中國出口晶片製造工具，以及中國可能用來自行研發生產設備的科技。

新管制措施中有諸多項目必須與第三國的晶片製造業者合作，因為幾乎所有半導體在設計時都會用到美國軟體，且大部分晶片廠都有美國機具。

中國華興資本公司董事總經理吳思浩表示，「不誇張地說，中國企業基本上將回到石器時代」。

Counterpoint研究公司指出，外界能以華為作為參考標的；華為雖仍能取得某些設備與技術，但並非最先進者，而是前一代的科技，將會限制產品的功能性，即便是阿里巴巴、百度等大型科技企業，「整體研發進度也將減緩」。

對半導體設備實施新管制措施，將打擊主流製造廠商及尖端晶片生產者。美國銀行分析，設備出口管制將影響過去四、五年所設計的邏輯晶片，以及2017年之後設計的DRAM晶片，「這些產品的科技比較落後，且依賴比較舊的工具與科技」。

中國晶片公司更擔心，華府會阻止美國公民支持中國業者。中國國有半導體工廠人資主管表示，「這是比阻止我們購買設備更強的重磅炸彈」。他們表示，一些美國專家在工廠內身居要職，是研發科技的「核心武器」，因此必須設法把這些專家留下來。

大部分在中國晶片廠工作的美籍人士，都是來自美國的陸裔及台裔專家。據台灣情報部門官員估計，約有200位持有美國護照的台裔專家在中國晶片廠工作。

半導體材料供應商也表示，凡是提供給中國晶片廠的材料，以及技術支援人員，現在都必須從美國以外地區尋找來源。

新法規對中國整體科技產業的另一項威脅，是廠商對中國出口AI及高效率運算用晶片時，須先取得出口許可。哥本哈根商學院中國半導體業專家富勒表示，「整體目的是搞殘中國AI及HPC領域，至少在軍用方面，並對商用方面造成連帶傷害」。

專家相信，中國積極培養的AI晶片設計企業也將遭殃。台灣電子業主管表示，「如果失去AI新創企業，將流失創新動能」。

華府ASG商戰機構中國與科技專家崔歐洛表示，「新法規對半導體及相關產業帶來海嘯級的衝擊，將會造成許多輸家」，一些使用美國硬體研發AI算法的中國企業將受創最重，包括自駕車與物流領域、醫療造影、以及用AI研究藥物發現與氣候變遷模擬等機構，「全面性衝擊要經過一段時間才會明朗，但至少將會延緩中、美兩國的創新活動，最終美國消費者與企業將付出數以億計、甚至以十億計美元的代價」。

由於中國半導體市場約占全球終端用戶需求的四分之一，因此外國供應商也將受創。例如美國應用材料公司去年33%的營收來自中國，科林研發公司的營收比率也達到31%。遭到美國特別針對中國最大記憶晶片廠商長江存儲公司（YMTC），便是科林研發的重要客戶。

美銀估計，由於中國的超級電腦大量使用英特爾的高端處理機，因此新法規可能使英特爾營收受創多達10%。

一些分析家相信，美國新法規將對外國晶片廠有利。Omdia研究公司指出，由於美國的主要動機是拖慢中國最先進半導體科技的發展，因此台積電或英特爾將能受益。另外與中國快閃記憶晶片廠商競爭的外國業者，例如日本的東芝記憶，也可能稍稍「得到一些好處」。

南韓SK證券公司指出，美國未禁止晶片設備業者對在中國營運的外國晶片廠銷售設備，令南韓晶片廠商鬆一口氣，但須先取得出口許可，仍相當麻煩。

最受關切的是中國將如何因應。北京一位業界人士表示，目前正處於惡性循環：美國持續加強管制，促使中國致力於科技自主，於是美國採取更嚴厲的管制。

業界人士指出，北京當局的籌碼有限，最糟的情況是中國將更大力盜取智慧財產。由於中國已經擁有一些遭到管制的設備，因此中國可能不理會智財權，對機器進行逆向工程，以強化內地的設備製造廠商。CCS市場研究機構指出，到頭來美國可能會搬石頭砸自己的腳。

晶片 AI 華府

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