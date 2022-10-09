普亭核心圈傳對「攻烏」不滿 克宮駁：有分歧、無分裂
根據美國情報部門獲得的信息，俄羅斯總統普亭核心圈子的一名成員最近幾周直接針對普亭處理烏克蘭戰爭的方式，表達了異議。知情人士指出，這樣的分歧被認為有其重要性，因此被列入拜登總統的每日情報簡報中。
華盛頓郵報報導，普亭核心圈成員所表達的不滿，與內部人士認為戰爭管理不善及執行軍事行動者犯下錯誤有關。此分歧呈現出俄羅斯領導層內部的動盪局勢；目前似乎是普亭22年統治期間最孤立的時候。
普亭9月甫下令增加動員數十萬軍隊，以扭轉最近在俄烏戰場的災難性損失；動員引發了國內動亂，促使數十萬俄羅斯適齡男子逃離俄國。
被普亭視為親密或信任的助手和顧問人數很少，主要由他擔任KGB官員時的同事和他在1990年代擔任聖彼得堡市長副手期間遇到的同事組成。
情報官員表示，隨著戰爭進入第八個月，俄羅斯的勝利仍遙遙無期，官員對普亭的忠誠度可能正在下滑。但官員也警告，沒有跡象顯示普亭處於被趕下台的邊緣。
情報官員指出，「自占領開始以來，我們目睹了普亭核心圈子有些人越來越警醒。評估顯示，俄羅斯最近的損失、誤導和廣泛軍事缺陷，尤其影響了他們。」還有官員表示，內部緊張局勢「與俄羅斯人的行動及克里姆林宮氣氛一致；有很多人認為局勢不順，行動方針也不正確。」
克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)向華爾街日報承認，由於普亭面臨動員等關鍵決定，俄羅斯領導人之間是存在分歧和辯論。「在這樣的時刻是有分歧。有些人認為我們應該採取不同行動，」佩斯科夫說，「但這都是正常工作過程的一部分。」
被問及普亭核心圈子內部分歧時，培斯科夫說：「有一些有效的爭論：關於經濟，關於軍事行動的實施，關於教育系統的爭論。這是正常工作過程的一部分，並不是任何分裂跡象。」
但培斯科夫表示，有關普亭核心圈子中有一人直接挑戰普亭的美國情報報告「絕對不真實」。
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風向變了…俄放寬言論管制 可以批軍方、不准罵普亭
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