普亭核心圈傳對「攻烏」不滿 克宮駁：有分歧、無分裂

俄羅斯軍隊在烏克蘭的損失愈來愈難以掩蓋，受嚴密控制的俄羅斯輿論也悄悄轉變，開始不尋常的公開批評軍方高層的聲音。圖為俄軍潰敗後丟下的武器。(歐新社)

根據美國情報部門獲得的信息，俄羅斯 總統普亭 核心圈子的一名成員最近幾周直接針對普亭處理烏克蘭戰爭的方式，表達了異議。知情人士指出，這樣的分歧被認為有其重要性，因此被列入拜登 總統的每日情報簡報中。

華盛頓郵報報導，普亭核心圈成員所表達的不滿，與內部人士認為戰爭管理不善及執行軍事行動者犯下錯誤有關。此分歧呈現出俄羅斯領導層內部的動盪局勢；目前似乎是普亭22年統治期間最孤立的時候。

普亭9月甫下令增加動員數十萬軍隊，以扭轉最近在俄烏戰場的災難性損失；動員引發了國內動亂，促使數十萬俄羅斯適齡男子逃離俄國。

被普亭視為親密或信任的助手和顧問人數很少，主要由他擔任KGB官員時的同事和他在1990年代擔任聖彼得堡市長副手期間遇到的同事組成。

情報官員表示，隨著戰爭進入第八個月，俄羅斯的勝利仍遙遙無期，官員對普亭的忠誠度可能正在下滑。但官員也警告，沒有跡象顯示普亭處於被趕下台的邊緣。

情報官員指出，「自占領開始以來，我們目睹了普亭核心圈子有些人越來越警醒。評估顯示，俄羅斯最近的損失、誤導和廣泛軍事缺陷，尤其影響了他們。」還有官員表示，內部緊張局勢「與俄羅斯人的行動及克里姆林宮氣氛一致；有很多人認為局勢不順，行動方針也不正確。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)向華爾街日報承認，由於普亭面臨動員等關鍵決定，俄羅斯領導人之間是存在分歧和辯論。「在這樣的時刻是有分歧。有些人認為我們應該採取不同行動，」佩斯科夫說，「但這都是正常工作過程的一部分。」

被問及普亭核心圈子內部分歧時，培斯科夫說：「有一些有效的爭論：關於經濟，關於軍事行動的實施，關於教育系統的爭論。這是正常工作過程的一部分，並不是任何分裂跡象。」

但培斯科夫表示，有關普亭核心圈子中有一人直接挑戰普亭的美國情報報告「絕對不真實」。