俄烏戰爭看不見盡頭 土耳其總統：普亭願與西方再談

面對俄羅斯徵召新兵，重新部署攻勢，烏克蘭軍隊開始訓練百姓使用武器，準備痛擊入侵的俄軍。(歐新社)

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)的發言人卡林(Ibrahim Kalin)8日表示，俄羅斯總統普亭 願與西方磋商「宏大新交易」，內容會談到烏克蘭 ；卡林稱莫斯科當局覺得當年由戈巴契夫及葉爾欽與西方達成協議，而結束冷戰，已不再能反映目前的俄國 。

「新烏克蘭之聲」(the New Voice of Ukraine)報導，卡林指出俄烏戰爭看來還要再持續一段時間，無可避免；問題在恢復磋商之前，還會造成多大損害。

卡林表示，據土耳其了解，普亭願舉行宏大新交易，與整個西方磋商新協議；協議一部分無疑會談到烏克蘭，但更大的事項在俄國與西方要有新協定。

卡林形容，目前俄羅斯、世局、現實都不復過往，全球自由秩序正面臨巨大考驗，所以俄國要有新的磋商。

厄多安7日與普亭通電話；在此之前，他6日表示烏克蘭就算出現最差的和平，也比戰爭來得好；更早之前，各國達成交易，允許烏克蘭穀物由該國黑海受損嚴重的港口出口、最近的戰俘交換，都是透過斡旋、協商而有所成就的例子。

普亭9月30日也與頓內次克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱占領區的代理領導人簽署「協議」，併吞俄軍占領的烏克蘭領土。

此事發生之後，烏克蘭「國家安全及國防委員會」(NSDC)做出決議，而由總統澤倫斯基簽字，規定與普亭談判為非法；澤倫斯基辦公室強調，俄國元首如果還是普亭，兩國就不可能磋商。

俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)日前表示，俄國不是與烏克蘭交戰，而是與「整個西方」，由超過1000名外國傭兵正替烏克蘭一方打仗，簽合同在烏國正規軍裡服務，拿的軍餉跟烏國人一樣，就可證明。