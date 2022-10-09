烏克蘭核電廠遭砲擊 失去外部電力系統

目前由俄軍控制的歐洲最大核電廠、烏克蘭札波羅熱核電廠，8日因為遭到新一輪砲擊而失去外部電力系統，目前仰賴緊急柴油發電機供電。圖為俄軍士兵駐守在核電廠外。(Getty Images)

聯合國國際原子能總署8日表示，歐洲最大核電廠、烏克蘭 札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠因為遭到新一輪砲擊而失去外部電力系統，目前仰賴緊急柴油發電機供電。

國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)表示，札波羅熱核電廠一條750千伏特的電線8日凌晨1時被切斷，這座電廠目前由俄羅斯 部隊占領。

美聯社報導，電廠所有六座反應爐均關閉，但仍需電力冷卻系統並維持其他安全設備運作。

IAEA表示，廠區工程師已著手修復受損電線，而廠區內的部分發電機已投入運轉，足以供應至少十天電力。

IAEA署長葛羅西(Rafael Grossi)說：「襲擊該廠唯一外部電源，非常不負責任。」

葛羅西6日造訪烏克蘭首都基輔，接下來會到俄羅斯再返回烏克蘭，藉此在核電廠周遭建立「迫切需要且重要的核安全與保護區」。

不過，IAEA並未譴責砲擊。

札波羅熱是俄羅斯總統普亭 違反國際法併吞的四個地區之一，雖然俄羅斯軍方早已占領該核電廠長達數月，但札波羅熱市大部分仍在烏克蘭軍方掌握中。

普亭5日簽署法令，宣布接管該核電廠；烏克蘭外交部形容普亭行徑為犯罪，且認為普亭簽署的「法令沒有價值且無效」。

烏克蘭國營核電營運商「烏克蘭國家核電公司」(Energoatom)則表示，將持續營運這座核電廠。

札波羅熱核電廠本身就像一個小鎮，俄烏開戰前約有1萬1000名工人，核電廠遭俄羅斯軍方占領後，烏克蘭技術人員繼續營運該核電廠。

札波羅熱核電廠屢次在俄烏軍隊交火時遇襲，該電廠最後一個反應堆已於9月預防性關閉。