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油罐列車爆炸 克里米亞大橋坍塌 嚴重影響俄軍運補線

編譯潘勛／綜合8日電
連結俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋8日因卡車爆炸而起火坍塌，景象駭人。俄烏互相指責，真相撲朔迷離。(Getty Images)
連結俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋8日因卡車爆炸而起火坍塌，景象駭人。俄烏互相指責，真相撲朔迷離。(Getty Images)

就在俄國總統普亭70歲生日後一天，連接俄羅斯本土與克里米亞半島的「克里米亞大橋」(Kerch bridge，又稱克赤大橋)8日遇炸彈攻擊，由多方拍攝到一輛多節油罐列車在橋上鐵、公路兩線猛烈燃燒，致大橋嚴重受損，讓俄國運補在烏克蘭的俄軍更形困難；俄烏互相指責是對方動手破壞大橋，俄國總統普亭下令國安會保護大橋安全；烏國總統澤倫斯心情大好，指這一天真是「陽光明媚」。

烏國高官指情報單位策畫

多節油罐車遭遇炸彈爆炸並猛烈燃燒，致長19公里的克赤大橋部分橋段燒塌，落入海中，造成至少三人喪生；克里米亞警方指責本案是烏國所為。基輔當局雖大讚橋梁被毀，但並未公開宣稱是己方所為；不願具名的烏國高官表示，本案是情報單位策畫進行，將炸彈裝上油罐車，開到橋上引爆。

油罐列車司機顯然死於爆炸，目前並不清楚他是否知道車上有炸藥；由橋上監視鏡頭所拍影片可見巨大火球；一輛小轎車及曳引卡車並行出現在爆炸中心點。

連結俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋8日因卡車爆炸而起火坍塌，景象駭人。俄烏互...
連結俄羅斯與克里米亞半島的克里米亞大橋8日因卡車爆炸而起火坍塌，景象駭人。俄烏互相指責，真相撲朔迷離。(Getty Images)

普亭難看 生日第二天出事

紐約時報報導，普亭2018年親自主持大橋通車啟用，當時俄媒盛讚他達成了史達林都未能做到的偉業。7日又是普亭的生日，這起爆炸案更凸顯他面對烏軍節節勝利而遭逢多重困難。

俄國官媒塔斯社(Tass)稱大橋鐵路受損段8日晚間已經修補完成，一輛15節的列車安然通過；俄羅斯扶持的克里米亞首長阿克肖諾夫(Sergei Aksyonov)在社媒Telegram貼文指出，汽車也在大橋未受損路段恢復通行，要上橋的巴士和汽車須接受「全套檢查程序」。

這起爆炸象徵俄國軍方已潰亂失序，大橋對俄烏戰爭、普亭個人、克里米亞連到俄國的象徵意義，都至關重要；大橋交通出現的任何嚴重受損，都對俄軍在烏南戰力有深遠影響；烏軍目前在南部發動威力日增的反攻。

軍事專家指出，大橋連通俄國與克里米亞，是主要軍事運補路線，俄軍若失去這條路線，燃料、裝備及軍火要補給赫爾松及札波羅熱兩區的部隊，就會嚴重受限。

俄國痛批 烏克蘭恐怖攻擊

大橋遇襲，俄國政府指控爆炸乃烏克蘭犯下的恐怖攻擊。俄國外交部發言人札卡洛娃在社群平台Telegram發文指出：「基輔政權對於民生基礎設施毀損的反應，充分顯露了其恐怖主義本質。」

俄國軍事博主反應十分憤怒，敦促莫斯科以破壞烏國民用基礎設施來報復；普亭則下令政府組成專案委員會，因應緊急狀況。外界擔心最近在戰場上接連失利的俄國，恐怕會因此升高衝突規模。

澤倫斯基開心稱陽光燦爛

在烏克蘭方面，大橋爆炸之後，喜劇演員出身的澤倫斯基突然恢復舌粲蓮花的本領，播報氣象說：「今天我國天氣好，大致陽光明媚，氣溫大多都在攝氏20度左右。很不幸，克里米亞上空烏雲重重，但還算溫暖；只是，不管烏雲多濃，烏克蘭人知道該做什麼，也知道我國的未來陽光燦爛。」澤倫斯基的夜間演說已貼上Telegram。

烏克蘭總統顧問波多里亞克推文說：「克里米亞，橋梁，開始。所有非法的東西都必須被摧毀，所有被偷走的東西都必須還給烏克蘭，所有被俄國占領的地方都必須將之驅逐。」

俄國 克里米亞 普亭

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