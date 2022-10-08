彰顯民主和平 白俄人權鬥士、烏俄2組織 同獲諾貝爾和平獎

諾貝爾和平獎得主 製表／莊蕙嘉

衝擊遍布全球的俄烏戰爭也影響到今年的諾貝爾 和平獎，挪威諾貝爾委員會7日宣布，和平獎頒給一位維權人士及兩個人權組織：白俄羅斯 人權運動者畢亞利亞茨基、俄羅斯人權組織「紀念」及烏克蘭 人權組織「公民自由中心」，三方將平分1000萬挪威克朗(合93萬3400美元)獎金。諾委會指出，獲獎者致力維護人權、消除暴力的努力，不會為世人遺忘。

俄國總統普亭2月24日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」前，先在白俄境內舉行聯合軍演，當作入侵前暖身，白俄也被視為幫兇。今年和平獎由這三方的民運人士及團體共得，看得出主辦單位的用心。

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2022年10月7日

諾委會不忘強調，得獎名單非針對普亭；但秘書長瑞斯安德森又說，諾委會想要凸顯「公民社會和維權人士與團體遭到鎮壓的現狀」。

諾委會表示，得主「代表各自祖國的公民社會，促進批判當道的權利，捍衛公民的基本人權，彰顯公民社會裡和平與民主的重要性」。

諾委會在頌詞中表示：「透過將和平獎頒給畢亞利亞茨基、紀念與公民自由中心，挪威諾委會希望向這三個來自毗鄰國家白俄羅斯、俄羅斯與烏克蘭的人權、民主與和平共存之鬥士表達敬意。透過他們孜孜不倦地記載戰爭罪行、人權遭迫害以及當權者濫權的劣跡。今年的獲獎者實現並榮耀諾貝爾先生對於國家之間和平與情誼的願景，而這正是現今全世界最需要的。」

畢亞利亞茨基 白俄逮捕後拘留至今

其中，白俄羅斯人權運動者畢亞利亞茨基(Ales Byalyatski)去年被檢方指控逃稅，被捕後拘留至今，上月在獄中度過60歲生日。諾委會呼籲盡速釋放他。

Ales Bialiatski – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was one of the initiators of the democracy movement that emerged in Belarus in the mid-1980s. He has devoted his life to promoting democracy and peaceful development in his home country.#NobelPrize pic.twitter.com/p1KHHFkSse — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2022年10月7日

人權組織「紀念」 遭俄國政府強制解散

遭到俄國政府強制解散還不滿一年的「紀念」(Мемориал／ Memorial)表示：「在全世界恭喜我們得獎之際，我們卻收到新聽證會的通知，政府要查封我們所有的財產。」

烏克蘭總統幕僚長耶馬克在社群平台發文，稱讚公民自由中心是「和平的建構者」，該中心負責人表示，「我們還有許多事得做」。

去年和平獎頒給菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩，和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫，兩家媒體後來都遭政府勒令解散。