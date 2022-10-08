美出招重擊華為、制裁俄國 「FDPR」是什麼？

商務部工業與安全局7日列出中國公司黑名單，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商。圖為位於北京的瑞薩電子(Renesas Electronics)工廠。(美聯社)

拜登政府7日公布全面出口管制措施，其中一項是禁止向中國提供任何使用美國設備製造的半導體晶片 (芯片)；它依據的是美國出口管制法規中的「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule，FDPR)。

FDPR首次提出是在1959年，用於控制美國技術的交易，實質上就是說，如果產品使用美國技術製造，美政府都有權阻止其銷售，至2020年更擴大適用範圍，即使在外國製造，若採用美國技術者同樣受限，目的是阻止其他國家超越美國。

美國官員現在引用這個法規明確阻止中國取得先進的電腦晶片，針對的是中國先進電腦及超級電腦。美國除了藉此遏阻中國的技術發展外，更重要的是針對其軍事能力的發展，因為北京可利用這些超級電腦來開發核武及其他軍事用途。

FDPR在2020年8月占據貿易戰舞台重心，用來對付中國電信設備公司華為 ；先前美方試圖切斷對華為的晶片供應，但其後發現有不少公司仍向華為供應在美國以外工廠生產的晶片。

監管機構發現，幾乎所有晶片工廠都含有美國供應的關鍵設備，為此美國政府進一步擴大FDPR的範圍，將美國技術或機器製造的晶片貿易也適用於內，這一舉措重擊華為智能手機業務。今年2月俄羅斯進攻烏克蘭後，美國監管機構也使用這個方式，切斷對俄羅斯和白俄羅斯 的晶片供應。

Berliner Corcoran & Rowe律師事務所專研晶片出口管制的費雪-歐文斯(Dan Fisher-Owens)認為 ，擴大FDPR的適用範圍，雖可填補出口管制管轄權的缺口，但也會把其他國家的公司也拖進去，尤其可能與一些盟友之間出現摩擦。

美國已將多家中國公司列入限制實體名單，但這些公司已開始設計及製造自己的晶片；美國7日最新行動的目的，就是要挫敗這些中國公司。