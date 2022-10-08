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美出招重擊華為、制裁俄國 「FDPR」是什麼？

編譯盧炯燊／綜合7日電
商務部工業與安全局7日列出中國公司黑名單，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商。圖為位於北京的瑞薩電子(Renesas Electronics)工廠。(美聯社)
商務部工業與安全局7日列出中國公司黑名單，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商。圖為位於北京的瑞薩電子(Renesas Electronics)工廠。(美聯社)

拜登政府7日公布全面出口管制措施，其中一項是禁止向中國提供任何使用美國設備製造的半導體晶片(芯片)；它依據的是美國出口管制法規中的「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule，FDPR)。

FDPR首次提出是在1959年，用於控制美國技術的交易，實質上就是說，如果產品使用美國技術製造，美政府都有權阻止其銷售，至2020年更擴大適用範圍，即使在外國製造，若採用美國技術者同樣受限，目的是阻止其他國家超越美國。

美國官員現在引用這個法規明確阻止中國取得先進的電腦晶片，針對的是中國先進電腦及超級電腦。美國除了藉此遏阻中國的技術發展外，更重要的是針對其軍事能力的發展，因為北京可利用這些超級電腦來開發核武及其他軍事用途。

FDPR在2020年8月占據貿易戰舞台重心，用來對付中國電信設備公司華為；先前美方試圖切斷對華為的晶片供應，但其後發現有不少公司仍向華為供應在美國以外工廠生產的晶片。

監管機構發現，幾乎所有晶片工廠都含有美國供應的關鍵設備，為此美國政府進一步擴大FDPR的範圍，將美國技術或機器製造的晶片貿易也適用於內，這一舉措重擊華為智能手機業務。今年2月俄羅斯進攻烏克蘭後，美國監管機構也使用這個方式，切斷對俄羅斯和白俄羅斯的晶片供應。

Berliner Corcoran & Rowe律師事務所專研晶片出口管制的費雪-歐文斯(Dan Fisher-Owens)認為 ，擴大FDPR的適用範圍，雖可填補出口管制管轄權的缺口，但也會把其他國家的公司也拖進去，尤其可能與一些盟友之間出現摩擦。

美國已將多家中國公司列入限制實體名單，但這些公司已開始設計及製造自己的晶片；美國7日最新行動的目的，就是要挫敗這些中國公司。

美國寒武紀人工智能公司(Cambrian AI)的晶片顧問弗洛因德(Karl Freund)指出，由於新舉措禁止任何使用美國設備的半導體製造公司向中國銷售先進晶片，中國必須研發自己的處理器科技，以取代現正使用的美國及西方科技。

商務部工業與安全局7日列出中國公司黑名單，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給...
商務部工業與安全局7日列出中國公司黑名單，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商。圖為中芯國際公司參加中國國際半導體博覽會。(路透)

晶片 華為 白俄羅斯

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