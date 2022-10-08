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台海風險升 全球晶片業傷腦筋 路透：世界短期難捨對台依賴

編譯潘勛／綜合7日電
台灣生產世界上絕大多數最先進晶片，也是全球最大晶圓代工廠台積電的大本營。但台海緊張急遽升溫後，台灣晶片業的風險也加大。圖為台積電標誌。(路透)
台灣生產世界上絕大多數最先進晶片，也是全球最大晶圓代工廠台積電的大本營。但台海緊張急遽升溫後，台灣晶片業的風險也加大。圖為台積電標誌。(路透)

美國聯邦眾院議長裴洛西8月訪台引發中共解放軍環台演習後，台海緊張急劇上升，全球半導體業莫不戒慎恐懼，唯恐中國攻台戰爭會讓世界無法取得台灣產製的先進晶片，路透(Reuters)訪問15家半導體大公司總裁，業界表示很難快速斷絕對台產晶片的依賴，但業界面臨的地緣政治挑戰正急劇增多。

路透7日報導，台灣生產世界上絕大多數最先進晶片，也是全球最大晶圓代工廠台積電的大本營，為其他科技大廠如蘋果、輝達 (NVIDIA Corp)、高通(Qualcomm)產製晶片，而晶片對生產一切至關重要，由iPhone智慧手機、洗衣機、汽車到最先進戰鬥機皆然。

SEMI(國際半導體產業協會)台灣區總裁曹世綸(Terry Tsao)指出，業界目前莫不在談論企業存續計畫；少數公司最近才開始制定相關計畫；而且據他所知，大多數都是台灣以外的公司。

台灣美國商會在裴洛西訪台後當周進行調查，四成受訪的科技業大廠都表示，公司正在修訂或快要修訂危機因應計畫，另談及在台營運存續；另家在台灣有營運的晶片公司執行長表示，客戶詢及該公司的業務存續計畫，該公司因此轉問台灣供應商相同問題。

美、中貿易戰開始之後，台灣很多非晶片科技大廠都把生產外包給東南亞或遷廠到東南亞，原因在歐美客戶要他們分散業務，避開中國；客戶也憂心太集中於台灣，雖無立即行動，但相關討論已在進行。

一家台灣以外的晶片廠執行長表示，裴洛西訪台後，更多公司接洽他，討論有備無患，但都沒化為訂單。

客戶能找到的晶片都以較舊科技生產，原因在要談最先進，無人可以取代台積電，其產能才能滿足各科技大廠。

科技界執行長表示，很難複製台灣半導體業的效率；台灣晶片大廠跟成千上百供應商形成聚落，安排在台灣西岸，要在美國等國家生產，成本都更高。

另家在台灣有營運的其他國家晶片大廠執行長指出，雖然解放軍軍演迫使業界深思未來投資台灣的風險，但撤資不在考量之列，目前業務及台產晶片物美價廉，分量大過一切。

晶片 裴洛西 東南亞

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