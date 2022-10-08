諾貝爾和平獎出爐 歐美讚捍衛人權 白俄斥政治化

諾貝爾和平獎公布後，歐美國家領袖盛讚本屆和平獎頒給致力維護人權與民主的一個人和兩個組織，白俄羅斯 政府卻對此嗤之以鼻；聯合國人權委員會7日則通過決議案，將派員審視俄羅斯人權現狀。

俄國 2月入侵烏克蘭，讓俄國與西方民主國家的關係降至冰點，更冷於烏俄戰爭之前，普亭打壓政治異己，力挺親俄的烏克蘭分離組織，支持白俄羅斯強人總統魯卡申柯和敘利亞獨裁總統阿塞德。

諾貝爾和平獎7日揭曉，白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄羅斯人權團體「紀念」(Memorial)和烏克蘭人權團體「公民自由中心」(Center for Civil Liberties)同獲殊榮，致敬畢亞利亞茨基和兩個組織多年來捍衛公民基本人權，並且在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面的付出與努力，彰顯民間社會對和平與民主的重要性。

挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Støre)說：「希望俄國當局能由衷體會和平獎的理由。」

拜登總統發布聲明表示，獲獎者及單位「提醒我們，即便在戰爭黑暗時期，面對恫嚇與壓迫，人類對於權利和尊嚴的渴望不會消失；勇者追求真相並記錄世界上以政治壓迫公民的行徑，坦率發言、挺身而出，並在面臨壓迫噤聲時堅持到底」。

法國總統馬克宏則推文寫道，「和平獎致敬歐洲堅定的人權捍衛者，這些和平使者知道法國力挺他們。」

Ales Bialiatski in Belarus, the NGO Memorial in Russia and the Center for Civil Liberties in Ukraine: Nobel Peace Prize pays tribute to the human rights champions in Europe. Crafters of peace, they know they can count on France’s support. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2022年10月7日

北約秘書長史托騰柏格恭賀和平獎得主，推文寫道：「對抗權強並說出真相，是自由開放社會的基本原則。」

流亡巴黎的白俄反對派領袖斯維特蘭娜‧季哈諾夫斯卡婭表示，和平獎「表彰為白俄犧牲自由和生活的所有人」。

反觀白俄外長譴責諾貝爾委員會的決定存在政治動機，外交部發言人阿納托利‧格雷茲說，「近年來諾貝爾委員會一些重要決定已政治化，尤其是和平獎，諾貝爾(Alfred Nobel)在黃泉之下都感生厭」。

諾貝爾獎 根據瑞典化學家諾貝爾遺囑設立基金會，每年頒獎表彰對人類做出巨大貢獻的個人或組織。

另有鑑於俄國在烏克蘭的軍事行動，聯合國人權理事會7日投票通過增設一名特別觀察員，監測俄國人權狀況；此案由匈牙利以外的所有歐盟國家提交，47個理事會成員中有17國贊成，24國棄權，中國、古巴和委內瑞拉在內等六國反對。