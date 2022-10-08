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美祭出口禁令 路透：中晶片製造將倒退數年

記者張文馨／華盛頓報導
商務部長雷蒙多（右）7日與拜登總統一起宣布限制美商出口先進晶片及技術到中國的具體管制措施。（路透）
商務部長雷蒙多（右）7日與拜登總統一起宣布限制美商出口先進晶片及技術到中國的具體管制措施。（路透）

美國商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商，以限制中方發展超級計算機和半導體開發的技術，並避免中方透過晶片發展大規模毀滅性武器等軍事系統。

路透報導，這可能是自1990年代以來針對將科技出口到中國，變動最大的美國政策；若實施，美國技術和晶片製造將不再能支援中方，會使得中國的晶片製造產業倒退數年。

中國軍武運用開發恐延宕

商務部資深官員表示，中方除了使用晶片發展大規模毀滅性武器，他們也相信這些能力被運用在大規模監視等侵犯人權的領域；英國金融時報報導，新規定將使中國大陸軍事運用開發延宕，包含核子和超音速武器。

美國宣布限制出口先進晶片和設備到中國，以防堵中國利用晶片製造武器和侵害人權。（路...
美國宣布限制出口先進晶片和設備到中國，以防堵中國利用晶片製造武器和侵害人權。（路透）

商務部表示，這將能保護美國的國家安全和外交政策利益。

商務部針對特定先進的計算半導體晶片、交易涉及超級計算機最終用途和實體清單者，實施限制性出口管制；此外，商務部也對特定半導體製造和集成電路（IC）最終用途的交易，施加更多限制。

對中國半導體項目設置關卡

商務部將特定的先進高效的運算晶片加入商業控制清單（Commerce Control List），對中國大陸用在超級計算機或半導體開發及生產的項目，設置執照許可要求。

根據商務部規定，若擬出口的設備可製造18奈米或以下的DRAM、128層以上NAND Flash或14奈米以下邏輯晶片，給中國大陸本土廠商，就需要申請出口許可，商務部會逐案審查，中國實體的申請採「拒絕推定」（presumption of denial），跨國公司在中國大陸的工廠則視具體情況決定是否發給執照，將使在中國設廠的南韓晶片巨頭三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）免受衝擊。

長江存儲等31家列管制清單

此外，商務部將中國最大的儲存晶片製造商「長江存儲」以及其他30家實體列入「未經核實清單」（Unverified List），亦即無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品，美企出口商品至清單上的公司，不再享受通常的豁免許可，需要實體聲明其最終用途、用戶和目的國家，並同意美方檢查。

根據拜登政府政策，美方針對清單實體的檢查需要獲得中國商務部批准，若無法順利進行，60天後就啟動加入實體清單（Entity List）程序。

美國對實體清單採取拒絕推定，原則上拒絕批准出口許可，意即封殺美方與相關企業的交易，中國的電信巨頭華為、最大晶片製造商中芯國際，都在實體清單中。

路透報導，擴大未經核實清單將加劇華府與北京的緊張關係；此外，商務部正在調查長江存儲是否違反美國出口管制，對美國黑名單華為出售晶片，科技巨擘蘋果（Apple Inc）也在「評估從長江存儲採購用於在中國銷售的部分iPhone的NAND晶片。」

路透報導，資深官員表示，尚未與其他盟國講好一致行動，目前還在跟盟國討論；若盟國不參與，美國的單邊控制效果會隨時間遞減，若外國競爭對手（指中國）不受控制，美國的領先地位將受害。

晶片 商務部 華為

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