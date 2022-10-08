美祭出口禁令 路透：中晶片製造將倒退數年
美國商務部工業與安全局（BIS）7日宣布針對晶片的新出口管制措施，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國廠商，以限制中方發展超級計算機和半導體開發的技術，並避免中方透過晶片發展大規模毀滅性武器等軍事系統。
路透報導，這可能是自1990年代以來針對將科技出口到中國，變動最大的美國政策；若實施，美國技術和晶片製造將不再能支援中方，會使得中國的晶片製造產業倒退數年。
中國軍武運用開發恐延宕
商務部資深官員表示，中方除了使用晶片發展大規模毀滅性武器，他們也相信這些能力被運用在大規模監視等侵犯人權的領域；英國金融時報報導，新規定將使中國大陸軍事運用開發延宕，包含核子和超音速武器。
商務部表示，這將能保護美國的國家安全和外交政策利益。
商務部針對特定先進的計算半導體晶片、交易涉及超級計算機最終用途和實體清單者，實施限制性出口管制；此外，商務部也對特定半導體製造和集成電路（IC）最終用途的交易，施加更多限制。
對中國半導體項目設置關卡
商務部將特定的先進高效的運算晶片加入商業控制清單（Commerce Control List），對中國大陸用在超級計算機或半導體開發及生產的項目，設置執照許可要求。
根據商務部規定，若擬出口的設備可製造18奈米或以下的DRAM、128層以上NAND Flash或14奈米以下邏輯晶片，給中國大陸本土廠商，就需要申請出口許可，商務部會逐案審查，中國實體的申請採「拒絕推定」（presumption of denial），跨國公司在中國大陸的工廠則視具體情況決定是否發給執照，將使在中國設廠的南韓晶片巨頭三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）免受衝擊。
長江存儲等31家列管制清單
此外，商務部將中國最大的儲存晶片製造商「長江存儲」以及其他30家實體列入「未經核實清單」（Unverified List），亦即無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品，美企出口商品至清單上的公司，不再享受通常的豁免許可，需要實體聲明其最終用途、用戶和目的國家，並同意美方檢查。
根據拜登政府政策，美方針對清單實體的檢查需要獲得中國商務部批准，若無法順利進行，60天後就啟動加入實體清單（Entity List）程序。
美國對實體清單採取拒絕推定，原則上拒絕批准出口許可，意即封殺美方與相關企業的交易，中國的電信巨頭華為、最大晶片製造商中芯國際，都在實體清單中。
路透報導，擴大未經核實清單將加劇華府與北京的緊張關係；此外，商務部正在調查長江存儲是否違反美國出口管制，對美國黑名單華為出售晶片，科技巨擘蘋果（Apple Inc）也在「評估從長江存儲採購用於在中國銷售的部分iPhone的NAND晶片。」
路透報導，資深官員表示，尚未與其他盟國講好一致行動，目前還在跟盟國討論；若盟國不參與，美國的單邊控制效果會隨時間遞減，若外國競爭對手（指中國）不受控制，美國的領先地位將受害。
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