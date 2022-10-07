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諾貝爾和平獎 白俄人權運動家、俄烏2組織同獲獎

防核戰 澤倫斯基提「先發制人打擊」俄：想挑起三戰？

該得未得 得獎後走樣...諾貝爾和平獎歷來爭議不斷

編譯陳曉慈／即時報導
諾貝爾獎章。（美聯社）
諾貝爾獎章。（美聯社）

諾貝爾和平獎7日揭曉得主。致力推廣和平的人未必都能得到諾貝爾和平獎的殊榮。最顯著的例子是印度聖雄甘地，一生致力於非暴力運動，卻從未獲獎。

有些得主卻辜負了這份榮耀。像是諾貝爾和平獎1996年得主東帝汶主教貝洛，被控對多名兒童和青少年性侵犯，教廷兩年前就開始限制他的行動及履行牧職，後來更加強管制。

而在非洲，衣索比亞總理阿比因致力於解決與鄰國厄利垂亞的邊境衝突，成為2019年諾貝爾和平獎得主。一年後阿比卻被控挑起種族仇恨，引發至今仍未停火的「提格雷內戰」，血洗衣國。各方強力呼求收回他的獎項，諾貝爾獎委員會也罕見地對他祭出警告。

人權政治家翁山蘇姬長期為緬甸民主之路努力，在1991年獲頒和平獎，近年卻被爆出對軍方迫害信仰伊斯蘭教的洛興雅人保持沉默，飽受非議。

諾貝爾和平獎也不是年年都頒，一戰與二戰期間曾數度停頒，而甘地過世的1948年，委員會更以「在世者中無人合適」為由停頒當年和平獎。

不過話又說回來，就算得了獎，光環可能也沒什麼實質作用。

同為媒體工作者的瑞薩與穆拉托夫分別來自菲律賓與俄羅斯，諾貝爾委員會以「不畏強權政府，勇敢爭取媒體言論自由」，宣布兩人共同獲得2021年的和平獎。

烏俄戰爭爆發後，俄羅斯便對國內獨立媒體展開更強烈的打壓，由穆拉托夫擔任總編的知名獨立媒體「新報」也沒能逃過此次迫害。穆拉托夫更在俄國火車上遭潑紅漆，導致雙眼受傷。

菲律賓政府今年則下令關閉瑞薩的Rappler新聞網站。

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