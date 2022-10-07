我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾和平獎 白俄人權運動家、俄烏2組織同獲獎

防核戰 澤倫斯基提「先發制人打擊」俄：想挑起三戰？

路透:全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

編譯劉忠勇／綜合外電
中國8月實施模擬對台灣封鎖的軍演，已引發半導體業者重新思考兩岸開戰的可能性。（路透）
中國8月實施模擬對台灣封鎖的軍演，已引發半導體業者重新思考兩岸開戰的可能性。（路透）

中國8月實施模擬對台灣封鎖的軍演，已引發半導體業者重新思考兩岸開戰的可能性。路透訪問15家半導體業者，發現業者因應的辦法中，從草擬臨時應變計畫到洽詢台灣以外產能都有，但短期很難擺脫對台灣高科技晶片的依賴。

業者告訴路透，很難成功複製台灣半導體業的成本效益，台灣西岸除晶片大廠外，還有雲集上千家供應商，是美國在內成成較高的國家所無法企及的。

國際半導體設備及材料協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸告訴路透：「每個人都在談論應變計畫，少數公司最近才開始這類計畫，據我所知，大部分都是外國公司。」

台灣美國商會本周公布調查，在美國眾院議長裴洛西訪台後，四成受訪者表示他們已開發調整或準備調整在台的危機應變或持續運作計畫。

某家在台有營運的外國大公司的晶片主管表示，他們接獲客戶反映，是否備有持續運作計畫，他們也向台灣的供應商提出同樣的疑慮。

這位主管說 ：「沒有人真正在他們的持續運作計畫中強調任何動武的風險，但如今都有了。」他說：「我認為大家都不相信政治環境會變得更好。」

路博邁（Neuberger Berman）資深分析師侯明孝指出，美中貿易戰開打之後，台灣晶片以外的科技業者應美歐客戶分散經營的要求，已開始返台生產或轉往東南亞地區。不過在裴洛西訪台之後，西方客戶又擔心生產太集中在台灣，「西方客戶尚未提出立即要求，但已開始有部分討論」。

另一位在台灣以外地區有設廠的外國晶片業主管告訴路透，裴洛西訪台後，有多家公司向他聯繫，他們關切的是，「如果有所選擇，若飛彈打來，有其他什麼地方是我可以確保我的產品─供應鏈─是有替代辦法的。」

有的客戶改用舊技術的晶片，因為若要用到尖端晶片，除台積電之外，根本別無選擇。

晶片 裴洛西 眾院

上一則

諾貝爾和平獎公布 白俄人權運動家、俄烏兩組織同獲獎

下一則

該得未得 得獎後走樣...諾貝爾和平獎歷來爭議不斷

延伸閱讀

黑白集／拿流氓的銀子 誰占便宜

黑白集／拿流氓的銀子 誰占便宜
經文處雙十國慶酒會 政商雲集 裴洛西等國會議員視頻祝賀

經文處雙十國慶酒會 政商雲集 裴洛西等國會議員視頻祝賀
台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資

台經濟部次長：因應中國可能封鎖 台灣正儲備關鍵物資
雙橡園雙十酒會 蕭美琴：維護和平與民主現狀為首要

雙橡園雙十酒會 蕭美琴：維護和平與民主現狀為首要

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布