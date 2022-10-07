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共和黨參議員賽瑟突拋辭職轉任大學校長 黨內也驚嚇

編譯柯立偉／綜合6日電
支持彈劾川普的共和黨參議員塞瑟，預計年底辭職，轉任佛羅里達大學。（Getty Images）
支持彈劾川普的共和黨參議員塞瑟，預計年底辭職，轉任佛羅里達大學。（Getty Images）

內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)6日宣布預計年底辭任參議員職務，接掌佛羅里達大學(University of Florida)校長；由於賽瑟甫於2020年連任成功，突然其來的消息讓黨內有點措手不及。

賽瑟參議員任內，基本都跟著黨內投票意向表決，但針對民主黨提出就「2021年1月6日國會山莊暴亂事件」對前總統川普提出的二度彈劾案，他是共和黨少數投贊成票的議員；此外，據不名消息來源指出賽瑟近年對參院的運作感到不滿，早就決定2026不再參選。參議員任期為六年。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據內布拉斯加州法律規定，當該州聯邦議席出缺時，州長有權指派一名代理議員，而目前的州長芮基茲(Pete Ricketts)亦同為共和黨籍，因此參議員的權力平衡不會因為賽瑟的離任而被打破；州長會指派誰出任尚不確定，但據報導芮基茲似乎對於當聯邦參議員這事「很上心」，不能完全排除他指派自己出任參議員的可能。

賽瑟的佛羅里達大學校長任命案尚未確認，賽瑟也尚未正式辭職；賽瑟雖曾在廣播節目上證實這個消息，但用的都是「可能」這樣模稜兩可的詞彙；他曾發表聲明說：「很榮幸能與學校領導高層對話，討論如何讓佛羅里達大學成為全美最動態、最大膽、最具前瞻性的一所大學。」

不過，由於本次佛羅里達大學校長遴選委員會只遴選出賽瑟一人進入校長遴選的最終階段，因此他出任佛大校長只差形式上經董事會投票程序而已；CNN引述不具名消息來源說：「當賽瑟接受佛羅里達大學校長職位時，他就會向參院提出正式辭呈。」

參議員 內布拉斯加州 共和黨

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