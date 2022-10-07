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大麻使用愈普及 企業恐面臨事故率上揚、保險費增加

編譯洪毅／綜合6日電
美國合法大麻市場已高達643億，大麻如果完全除罪化，市場潛力驚人。（美聯社）
美國合法大麻市場已高達643億，大麻如果完全除罪化，市場潛力驚人。（美聯社）

拜登政府有在聯邦層級上吸食大麻除罪化的趨勢，從商界聘用員工的角度來看，不須針對大麻藥檢可能是個利多；但除罪化可能讓大麻使用趨勢上升，許多企業面對的是事故率上揚、保險費增加等較不確定的前景。

藥檢商Quest Diagnostics的數據顯示，2012年時，藥檢未通過聯邦監管規範的比率為1.9%，去年上升到4.1%；事故發生後接受藥檢，發現不符聯邦監管規範的比率，則從2.4%上升到6.7%。

Quest Diagnostics表示，十年來的數據表明，吸食大麻的普及率與合法化的趨勢呈正比。

美國雇主平均每年約進行3000至3500萬次藥檢，由於上個月失業率約3.7%，處於50年來低位，許多企業招聘困難，因此取消藥檢的趨勢開始出現，例如亞馬遜(Amazon)去年6月就宣布，不會以驗出大麻反應為由取消聘用資格。

但是對許多涉及到精密或高危險性設備的工作來說，使用大麻愈普及，且愈趨合法化，企業越頭疼。

大麻愈發流行，是否會導致員工事故率上升，進而是保費成本上揚的前景仍是未知數；在喬治亞州的保險顧問皮尤(Mark Pew)表示，保險公司可能要等到數年後，確認藥檢較寬鬆的企業，其員工事故率更高，才會決定是否調整保費的下一步行動。

保險商AmTrust Financial Services副總辛德爾(Matt Zender)則說，由於各界對勞工環境的安全愈發重視，工傷等事故的趨勢就是在下降，因此要判斷大麻與事故率的關係可能很困難，就算存在正相關，也可能會被事故率下降的趨勢抵銷。

亞馬遜不再以驗出大麻而取消招聘資格後，對於如貨車司機等職位，則是將其與酒類等而視之，隨時進行酒測或大麻測試，發生事故後的檢測更是必然。

但酒類與大麻未必能夠等而視之，因為大麻殘留在體內的時間遠長於酒精，就算是已經回復到可以正常工作的狀態，可能仍會有大麻反應；而目前的檢測技術無法判斷出受試者的上工適格度。

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