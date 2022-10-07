大麻除罪邁大步 6500人單項持有罪 拜登特赦

拜登總統6日宣布赦免單項持有大麻者的罪行，估計有六千多人免罪。圖為主張大麻合法化的團體2016年在白宮前陳情。(美聯社)

拜登 總統6日發布命令，特赦所有因單項持有大麻而觸犯聯邦罪遭控者，不僅兌現其競選承諾，同時邁出大麻除罪化重要一步；他同時要求政府相關部門檢討可能降低大麻聯邦藥物分類的程序；聯邦官員表示，此政策將影響逾6500人，尤其是有色族裔。

拜登兌現競選承諾 有色族裔影響大

拜登此舉涵蓋對象也包括華府特區數千名遭控此罪的人，他也呼籲各州州長採取類似行動，特赦因大麻遭控罪者。

拜登在11月期中選舉剩下不到一個月宣布這項聲明，他說，「數千人有大麻持有聯邦罪前科，他們可能在面臨就業、住房或教育機會時遭拒。」拜登表示：「我的行動能夠減緩因這些犯罪而伴隨的衍生後果。」

拜登總統宣布赦免單項持有大麻者的罪行，被視為大麻合法化的重要一步，也希望藉此帶動民主黨選情。(路透)

不過，特赦並不包括持有其他藥物，或是因意圖分銷而生產或持有大麻的相關罪行；拜登也未特赦因該罪遭逮捕的在美無證移民。

司法部 配合拜登特赦令，正在著手流程以發放特赦文件，有必要時可供雇主等人查看；司法部發聲明表示，將迅速執行總統公告，即特赦因單項持有大麻罪者，並恢復其政治、公民和其他權利；司法部赦免檢察官辦公室(Office of the Pardon Attorney)未來幾天會展開程序，提供特赦文件給受影響者。

拜登說，此舉反映其立場，「無人應該僅因使用或持有大麻而坐牢。」「太多人的生活因為聯邦政府失敗的大麻政策而遭顛覆。」拜登指出：「現在是時候矯正錯誤了。」

白宮表示，目前無人單因「單項持有」大麻而被送進聯邦監獄，特赦可望幫助數千人克服租屋或就業時面臨的阻礙。

拜登也指出遭控大麻犯罪者出現種族差距，白人和非裔使用大麻比例差不多，但非裔卻更常因此遭逮補和控罪。

調整大麻分級 拜登下令評估

拜登也下令衛生部(HHS)和司法部長評估大麻在聯邦法的藥物分類；調整大麻分級後，持有大麻的罪行可望降低或免除刑責。大麻目前在美國屬於第一類毒品(Schedule I drug)，與海洛因、LSD並列。白宮並未為此評估設下時程。

拜登認為隨著聯邦政府和多州政府放寬大麻法令，聯邦與州政府仍可繼續限制走私、行銷和未成年販售大麻的情況。

大麻合法化也是11月期中選舉的主要議題之一，阿肯色、馬里蘭、密蘇里，以及南、北達科他州將在11月8日期中選舉時，就是否針對21歲以上民眾大麻合法化進行投票；這五州有機會跟進其他19州，加入大麻合法化的行列。

部分候選人更主打這個議題，尤其是賓州民主黨副州長費特曼(John Fetterman)，他將角逐聯邦參院席次。費特曼9月和拜登會晤時提出此議題，當時民主黨人駁斥他們對犯罪寬容，這也是部分搖擺州選民最關心的議題。