我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮•艾諾獲桂冠

華埠遊民爆頭案3周年 社區盼莫忘教訓

美國會議員施壓商務部 嚴格確認晶片補助用途

編譯簡國帆／綜合外電
美國國會議員正施壓商務部採取額外行動，確保晶片業者不會把取得的美國政府補助，拿來實施庫藏股。（美聯社）
美國國會議員正施壓商務部採取額外行動，確保晶片業者不會把取得的美國政府補助，拿來實施庫藏股。（美聯社）

路透報導，美國一群民主黨籍國會議員，正施壓商務部採取額外行動，確保晶片業者不會把取得的美國政府補助，拿來實施庫藏股。

美國總統拜登8月簽署晶片法案，將提供520億美元的政府資金，提振國內的半導體製造與研發，並提供晶片廠興建計畫25%的投資稅務減免，估計價值240億美元。

美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與鮑德溫（Tammy Baldwin），以及眾議員卡斯坦（Sean Casten）、鮑曼（Jamaal Bowman）、賈亞帕爾（Pramila Jayapal）和佛斯特（Bill Foster）等人，聯名致函商務部長雷蒙多表示，「若沒有嚴格控管，我們擔心晶片資金可能被用於補貼額外的庫藏股，讓主管與股東更有錢，犧牲了納稅人的支出，也不利這項法案的目標」。

這封信函指出，美國大型晶片業者近年已斥資數百億美元買回自家股票，英特爾從2005年來就花了超過1,000億美元。

商務部則證實已收到這封信函，已表示優先補助的對象，將是承諾未來投資能壯大美國晶片業、而非從事庫藏股的公司，而晶片業者能獲得的資金，將「不會多於確保落實美國投資計畫」的金額，也將避免州政府和地方政府競相以補助吸引設廠。

商務部希望在明年2月前，開始受理業者的補貼申請。這些補貼用於興建新廠、提高美國產量，規模390億美元。

不過，這群國會議員期望商務不能宣布額外的保護措施，並在未來幾周和幾個月更精確調整指引，也詢問商務部是否會要求業者附帶申請條件，表明不會在特定時間內把晶片補助金用於庫藏股。

晶片 商務部 投資

上一則

美國副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

延伸閱讀

鮑德溫誤殺攝影師案和解 「鐵鏽」明年1月恢復拍攝

鮑德溫誤殺攝影師案和解 「鐵鏽」明年1月恢復拍攝
選情白熱化 陳介飛指控遭朴銀珠「抹紅」

選情白熱化 陳介飛指控遭朴銀珠「抹紅」
SK海力士 大砍明年資本支出

SK海力士 大砍明年資本支出
華為傳最快明年再推5G手機 研擬規避美制裁的數種方式

華為傳最快明年再推5G手機 研擬規避美制裁的數種方式

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」