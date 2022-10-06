美國會議員施壓商務部 嚴格確認晶片補助用途

美國國會議員正施壓商務部採取額外行動，確保晶片業者不會把取得的美國政府補助，拿來實施庫藏股。（美聯社）

路透報導，美國一群民主黨籍國會議員，正施壓商務部 採取額外行動，確保晶片 業者不會把取得的美國政府補助，拿來實施庫藏股。

美國總統拜登8月簽署晶片法案，將提供520億美元的政府資金，提振國內的半導體製造與研發，並提供晶片廠興建計畫25%的投資 稅務減免，估計價值240億美元。

美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與鮑德溫（Tammy Baldwin），以及眾議員卡斯坦（Sean Casten）、鮑曼（Jamaal Bowman）、賈亞帕爾（Pramila Jayapal）和佛斯特（Bill Foster）等人，聯名致函商務部長雷蒙多表示，「若沒有嚴格控管，我們擔心晶片資金可能被用於補貼額外的庫藏股，讓主管與股東更有錢，犧牲了納稅人的支出，也不利這項法案的目標」。

這封信函指出，美國大型晶片業者近年已斥資數百億美元買回自家股票，英特爾從2005年來就花了超過1,000億美元。

商務部則證實已收到這封信函，已表示優先補助的對象，將是承諾未來投資能壯大美國晶片業、而非從事庫藏股的公司，而晶片業者能獲得的資金，將「不會多於確保落實美國投資計畫」的金額，也將避免州政府和地方政府競相以補助吸引設廠。

商務部希望在明年2月前，開始受理業者的補貼申請。這些補貼用於興建新廠、提高美國產量，規模390億美元。

不過，這群國會議員期望商務不能宣布額外的保護措施，並在未來幾周和幾個月更精確調整指引，也詢問商務部是否會要求業者附帶申請條件，表明不會在特定時間內把晶片補助金用於庫藏股。