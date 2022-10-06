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OPEC+原油減產 推升俄油價值 西方制裁未實行就受挫

編譯盧炯燊／綜合5日電
懸掛馬爾他國旗的大油輪5月停靠在義大利西西里島的煉油港。歐盟若對俄國石油設下進口價限，將要求油輪業配合。(美聯社)
懸掛馬爾他國旗的大油輪5月停靠在義大利西西里島的煉油港。歐盟若對俄國石油設下進口價限，將要求油輪業配合。(美聯社)

歐盟還在按計畫要對俄羅斯石油限價作為制裁莫斯科、減少其石油收益的時候，石油輸出國組織決定減產，使俄羅斯原油在世界市場上更有價值。

作為對莫斯科制裁的一部分，歐盟各國的談判代表對俄羅斯原油限價措施達成協議；根據計畫，由歐盟、七國集團(G7)及其他同意價格上限的國家代表組成委員會，將會定期開會決定俄羅斯石油的銷售價格。

將俄羅斯石油限價，是拜登上月在七國集團峰會推動的制裁計畫一部分，將俄羅斯油價設定為低於今天的水平；根據美國財政部的計算，這將使克里姆林宮每年損失數百億美元。

然而這個計畫尚未實行即已受挫，面對石油輸出國組織減產決定，俄羅斯原油在國際市場將變得更有價值。

除了石油減產讓俄油有價有市外，要讓這個計畫得以成功，美國、歐洲及其盟國還需要說服大量購買俄羅斯石油的印度及中國，以商定的價格上限來購買，如果沒有這些國家合作，計畫的收效甚微；但印度與中國是否合作，是個大問號。

專家也表示，即使盟國有意願合作，也可能難以實施限價，尤其是受影響最大的海洋國家希臘、馬耳他和塞浦路斯，它們擔心本國的航運、保險和其他行業皆受到拖累。

現在運送俄羅斯石油的油輪，有一半以上是希臘所有；而支撐原油貿易的金融服務，包括保險、再保險和信用證，也會因此而引起連鎖消極反應。

在歐盟的協議裡，希臘、馬耳他和塞浦路斯將獲准繼續運送俄羅斯石油，但這些國家的公司若不實施俄油價格上限，則會被禁止運送出歐盟等限制。參與運送俄羅斯石油的公司，包括船東、保險公司和承銷商，都有責任確保運送的俄油是以低於或在價格上限之內，否則會因違反制裁而在本國面臨訴訟。

希臘、馬耳他和塞浦路斯等國本就一直擱置歐盟所通過的制裁俄油方案，加上現在石油減產，制裁計畫能否收效，就更是大有疑問。

石油 俄羅斯 歐盟

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