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OPEC+石油減產 拜登政府力挽狂瀾失敗 恐影響期中選情

記者顏伶如／綜合報導
石油輸出國決定自11月開始大量減產，好不容易穩定的油價，可能再度攀高，令拜登政府極為憂慮，擔心衝擊選情。（美聯社）
石油輸出國決定自11月開始大量減產，好不容易穩定的油價，可能再度攀高，令拜登政府極為憂慮，擔心衝擊選情。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，就在中東盟國決定大幅降低石油生產前，拜登政府搶在最後一刻透過大規模施壓設法阻止，盼能在最後關頭力挽狂瀾，但顯然並未奏效；石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)5日會議結束後便宣布，將大幅減少石油產出，以達到抬高油價的目的。

報導指出，石油輸出國家組織和結盟油國的宣布，代表著美國汽油價格接下來恐將進一步攀升，距離期中選舉只剩五周的此時，油價可能走高的消息，對拜登政府來說特別敏感。

5日上午，石油輸出國家組織和結盟油國石油部長在維也納開會，會中決定的石油減產規模，超過白宮先前的預期。根據5日公布新聞稿，石油輸出國家組織和結盟油國從今年11月起，每天將減產200萬桶。

與會石油部長指出，全球經濟與石油市場都出現不穩定的情況下，石油減產是有必要的。

拜登：減產「不必要」

拜登5日接受CNN訪問時說，對於石油減產感到憂心，也覺得減產是「不必要的」。國務卿布林肯(Antony Blinken)答覆媒體詢問時說：「討論到石油輸出國家組織的時候，我們已經明確表達過我們對於組織成員的看法為何。」

消息人士透露，過去幾天裡，拜登政府主管能源、經濟、外交政策的最高層官員，紛紛向科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東盟國對口單位展開積極遊說，希望盟邦在石油部長會議上，能對石油減產提議投下反對票。

石油輸出國家組織和結盟油國5日的石油減產決議，創下新冠疫情發生以來幅度最大的石油減產，一般預料，油價可能應聲而漲。

根據CNN取得白宮提供給財政部的遊說發言重點，美國希望向盟邦表達石油減產有如一場「全面災難」(total disaster)，同時對盟邦提出警告指出，減產可能被外界解讀為「敵意行為」。

一名美國官員指出：「重要的是，所有人都應該了解後果真的可能不堪設想。」另一名官員則說，石油減產消息傳出，白宮「彷彿嚇到抽搐，恐慌不已」。

美國國家安全會議(National Security Council)發言人華森(Adrienne Watson)對CNN表示：「我們已經清楚表達，能源供給應該滿足需求，好讓經濟得以成長，並讓全球各地消費者的石油開銷能夠降低。我們將持續針對這些重點與我們的夥伴交換意見。」

石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)5日會議結束後便宣布，將大幅減少石油產出...
石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)5日會議結束後便宣布，將大幅減少石油產出。白宮協商團隊，未能成功。(Getty Images)

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