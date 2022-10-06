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油價漲、民調降…「十月驚奇」變驚嚇？

編譯郭宣含／綜合5日電
在能源法案居關鍵角色的民主黨參議員曼欽表示，美國必須強化能源獨立與安全。（美聯社）
在能源法案居關鍵角色的民主黨參議員曼欽表示，美國必須強化能源獨立與安全。（美聯社）

石油輸出國組織與盟國(OPEC+)在期中選舉前宣布每日減產200萬桶原油，保守評論家莉茲·匹克(Liz Peek)在福斯新聞網(Fox News)的評論中指出，此舉不利於消費者和民主黨選情；聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)5日也表示，這顯示美國需要投資更多國內能源，才能保持能源獨立與安全。

匹克在福斯新聞網的評論撰文，標題以「十月驚奇」描述OPEC+減產，並分析減產如何衝擊拜登總統與民主黨選情；她指出，拜登過去數月民調似乎跟油價成反比。

匹克指出，油價在6月飆至每加侖逾5元的高峰，之後百日內一路降至一加侖3.67元；根據真清晰政治(RCP)的平均民調，民眾6月底對拜登的不滿程度為57.3%，但9月中則隨著油價下跌而降至53.1%。

油價下跌和拜登民調改善鼓舞民主黨人，匹克解釋，因此白宮默默決定，將10月底到期的戰略石油儲備(SPR)供應計畫延到期中選舉後，這也是一票民主黨人致函懇求白宮「至少」供應SPR到年底的原因。

匹克在社論指出，如果OPEC+繼續減產，將不利拜登減少SPR供應，且恐再趨升油價，進而使通膨高漲；目前聯準會(Fed)多次升息已削弱美國經濟與股市。

匹克呼籲美國應提高石油和天然氣產量，降低全球油價並提振美國經濟。

曼欽5日也呼應匹克看法，他告訴福斯數位新聞網(Fox News Digital)，OPEC+決定減產，這表示美國需要為國內能源投資更多，「OPEC+今天聲明證明美國必須保持能源獨安全安全的原因，這樣我們就無須受到外敵威嚇。」

曼欽指出：「美國很幸運擁有大量國內能源資源，讓我們可以製造比全球多地更乾淨的能源，也因此我們有能力確保自身與盟友的能源獨立與安全。」

曼欽表示：「這項聲明應該能進一步激勵國會同仁上談判桌，通過獲兩黨支持的全面許可改革，減緩美國對外國能源的依賴。」

曼欽9月和參院多數黨主席舒默(Chuck Schumer)達成協議，曼欽承諾支持民主黨社會支出與稅制法案，藉此交換舒默讓能源許可改革(energy permitting reform)法案能在參院表決。

但共和黨人不滿曼欽支持民主黨提案，進步派也不願對能源計畫讓步，曼欽表示會繼續尋找方式以通過改革能源許可制度案。

曼欽 油價 民主黨

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