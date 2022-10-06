俄減量供應天然氣 歐洲應可撐過寒冬 問題在明年…

歐盟執委會主席范德賴恩5日表示，歐盟將討論對進口俄羅斯石油的價格，設定上限，低於市場價格，此舉將大幅減少莫斯科的石油收益。(美聯社)

國際能源署(IEA)5日表示，儘管俄羅斯減量供應天然氣 ，但歐洲國家的天然氣儲存量目前約有90%，應可度過寒冬，但冬季耗盡天然氣存量後，明年可能面臨能源短缺。

路透報導，俄國 入侵烏克蘭遭西方國家制裁，俄國對歐盟 國家以減量供氣反制，天然氣價格2月以來飆漲，但目前價格已經下降；只是降價恐為期不長，原因在歐洲各國競購俄國氣管以外的液化天然氣貨源。

為化解27個會員國的痛苦，歐盟考慮制定天然氣價格上限，但也有部分國家認為此舉恐讓天然氣更難取得。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)說：「歐洲天然氣存量近90%，只要沒有政治或技術意外，今冬將可安穩度過。」

歐洲向來仰賴俄國天然氣，占總用量約40%；歐洲國家真正的挑戰將在明年2、3月出現，冬季大量使用天然氣取暖後，儲量可能降至25%到30%。

比羅爾說：「冬季艱困，但明年可能更難。」

歐洲政府已出手緩和天然氣漲價對消費者的衝擊，德國表示將撥款130億歐元(約128億美元)支付四大高壓傳輸電力公司的使用費，藉此補助明年電費，這筆費用占民生電費約10%，而占鋼鐵等產業用電約33%。

德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)表示，政府出手穩定價格，否則基於批發電價失控和高壓傳輸電力公司運營成本上漲，電費可能漲三倍。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，執委會與歐盟國家需要保障關鍵基礎建設，進行壓力測試並以衛星監測潛在威脅。

歐盟國領袖7日將在布拉格開會討論歐盟國家的天然氣價格上限議題，細節尚未揭曉，許多國家支持這項提案，並視此為對抗通膨的方法之一，但德國、丹麥與荷蘭反對設置天然氣價格上限，認為這樣一來會更難穩定供應。

范德賴恩表示，歐盟國家應共同採購天然氣，避免會員國在國際市場競價而推高價格。

俄國國營的「俄羅斯天然氣工業公司」(Gazprom)5日恢復經奧地利出口天然氣到義大利之後，天然氣市場上周末暫停供氣的緊張情勢已然緩解。

不過，俄國副總理諾瓦克(Alexander Novak)5日表示，若西方國家制定天然氣價格上限，俄國可能減產石油因應。