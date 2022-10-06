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OPEC+聯俄大幅減產石油 拜登批短視近利

編譯陳韻涵／綜合5日電
OPEC+在維也納會議決議大幅減產原油，沙烏地能源大臣薩勒曼（中）在記者會上一派輕鬆。這也是疫情之後OPEC+的首度實體會議。（Getty Images)
OPEC+在維也納會議決議大幅減產原油，沙烏地能源大臣薩勒曼（中）在記者會上一派輕鬆。這也是疫情之後OPEC+的首度實體會議。（Getty Images)

美將釋出更多戰備儲油

石油輸出國組織及結盟油國(OPEC+)5日宣布，下月起將實施自2020年新冠肺炎疫情高峰以來的最大幅度減產，以止跌油價，美國原油庫存下降加上俄羅斯威脅進一步減產，原油價格創三周以來新高；美聯社分析，OPEC+此舉不僅會影響全球經濟，也對下月舉行期中選舉的美國投出震撼彈；拜登總統對此表示失望，批評OPEC+與俄國「短視近利」，美國將釋出更多戰備儲油因應。

OPEC及盟國決定自11月開始減產石油，由於正值美國期中選舉，令拜登政府極為緊張...
OPEC及盟國決定自11月開始減產石油，由於正值美國期中選舉，令拜登政府極為緊張。（美聯社）

石油輸出國家組織(OPEC)和俄羅斯、委內瑞拉與伊朗等產油國聯盟(兩者統稱OPEC+)5日在奧地利首都維也納開會，這是OPEC+能源部長自疫情爆發以來首次回歸實體議事廳。

11月起日減200萬桶

OPEC+表示，基於「全球經濟和原油市場前景的不確定性」，同意11月起每日減產200萬桶。

沙烏地能源大臣薩勒曼(Abdulaziz bin Salman)強調，OPEC扮演穩定能源市場守衛的角色，「我們將在此維持穩健力量，帶來穩定」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登總統認為OPEC+的決定「在全球因應俄國入侵烏克蘭的負面影響之際，短視近利」，「顯見OPEC+與俄國同一陣線」。

美聯社指出，由於擔心歐美等全球主要經濟體恐因高通膨、高利率和烏俄戰爭造成的能源不確定性而步入衰退，目前原油價格低於夏季峰值；布倫特原油近期跌落每桶84元低點，其夏季月份交割價每桶逾100元。

近期油價走跌與美國出手抑價有關，加上拜登及其所屬的民主黨全力應戰下月期中選舉；拜登試圖彰顯其政府3月宣布半年釋出100萬戰備儲油的政策，讓當前油價從6月的5.02元單價回落，藉此消弭高通膨拖累拜登支持率及能影響民主黨期中選舉的負面因素。

OPEC+的決定可能幫助俄國對抗歐洲限制俄國原油進口的制裁，但其影響有限，因為多數盟國並未達標準。

原油價創3周來最高

包括沙國及俄國等產油國決定大量減少石油生產，預計油價將再攀升。（美聯社）
包括沙國及俄國等產油國決定大量減少石油生產，預計油價將再攀升。（美聯社）

薩勒曼拒絕回答OPEC+此舉是否為對美方的反制，也不回應外界影射這項決定在協助俄國的猜疑，僅表示相關討論並非奠基於政治立場，純粹聚焦審慎管理石油市場。

受OPEC+宣布大幅減產原油影響，布蘭特原油12月期貨漲1.7%，或1.57元，攀抵每桶93.37元，盤中一度觸及每桶93.96元，為9月15日以來最高；西德州原油11月期貨漲1.4%，或1.24元，收報每桶87.76元，盤中觸及88.42元的9月15日以來最高。

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