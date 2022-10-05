夏普利斯二度摘桂冠實至名歸 點擊化學促成標靶治療

諾貝爾化學獎五日揭曉，由美國及丹麥共三名學者獲獎，分別是凱洛琳•柏托西（左至右）、莫代爾和夏普利斯。（美聯社）

諾貝爾化學獎由美國學者凱洛琳•柏托西（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥學者莫代爾（Morten Meldal）、美國學者夏普 利斯（K. Barry Sharpless）共同獲獎，表彰三人在點擊化學和生物正交化學領域的貢獻。學者評析，點擊化學及其應用廣泛，影響了癌症 標靶藥物以及醣類RNA疫苗研發。

夏普利斯2001年就曾榮獲諾貝爾化學獎殊榮，今年二度摘下桂冠，中研院生物化學研究所研究員林俊宏表示，夏普利斯二度摘下桂冠表彰其在點擊化學的貢獻，夏普利斯發現可用銅做催化，並且可於常溫常壓下進行，並能得到高成果。

中央研究院化學研究所副所長陳榮傑則表示，夏普利斯發表的銅催化反應可將兩個分子鍵接，且反應條件溫和，效率高且幾乎沒有副產物和毒性，簡單但具備高效率並可用於細胞操作上；柏托西則將點擊化學用於化學生物學領域中，並可於細胞表面執行鍵接，延伸出後續用於癌症治療，並對醣類RNA疫苗研發有重大貢獻。

柏托西學生、育世博生物科技股份共同創辦人蕭世嘉則形容，點擊化學形同是將兩個積木牢固結合，且可於多樣性的環境中運行，可以想像成倒入茶杯、茶壺、可樂中都能運作，讓分子建構變成像樂高積木。

林俊宏指出，點擊化學對醫學藥物的發展甚為重要，在於藥物強調快速篩選，點擊化學可於短時間內產生大分子資料庫供篩選，是當前最理想的方法，也影響了後續的癌症標靶藥物的研發。

陳榮傑則表示，由於點擊化學可延伸至化學生物學領域，可藉由生物正交化學將分子放入細胞表面，並可以此標定細胞，讓生物化學家觀察細胞行為，亦可觀察細胞在藥物過程中的變化，用途廣泛。

諾貝爾獎 的官方推特，於台灣時間下午時便放上居里夫人的照片，暗示今年化學獎有機會再出現一名二度獲獎者。陳榮傑說，夏普利斯分別以不對稱催化和方法學二度摘下桂冠，要把兩個領域都做好確實不容易，尤其點擊化學用途廣泛，影響後輩甚深。先前學界預測夏普利斯會二度得獎，柏托西和莫代爾則接續研發應用，獲獎均實至名歸。