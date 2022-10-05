歐盟2024年秋統一Type C充電規格 蘋果首當其衝

Type-C逐漸成為市場上的充電頭主流，在歐洲議會通過決議後，可望更進一步統一電子產品的規格。（本報系資料照片）

歐洲議會(European Parliament)4日通過新法，自2024年秋季開始，歐盟 境內所有智慧手機 、平板電腦、攝影機等13項電子裝置的充電接頭統一採用Type C(即USB-C)規格，開全球先例；蘋果 (Apple)明年秋季起將換掉iPhone專用的Lightning充電孔以配合歐盟新規定。

歐洲議會4日以602票贊成、13票反對，壓倒性通過電子裝置採用單一充電孔的法案，此案有助強化歐盟在手機產業採用全球單一充電接頭規格的地位。

蘋果將棄獨家Lightning接頭

目前許多Android系統的裝置採用Type C接頭，歐洲議會決定讓Type C成為歐盟27國境內行動電子裝置充電接頭的單一規格，迫使蘋果必須捨棄獨家的Lightning接頭。

筆電有較長的緩衝期，2026年初開始，充電接頭才須統一採用Type C規格。

歐盟議員表示，充電接頭規格單一化，將使得歐盟民眾生活更簡便，淘汰大量過時的充電器，減輕消費者的負擔。

主管市場競爭事務的歐盟執行委員維斯塔哲(Margrethe Vestager)表示，歐盟估計，新規定將可讓歐盟民眾整體每年節省至少2億5000萬歐元(約2億4730萬美元)支出，也可使歐盟境內每年電子廢棄物減少1000多公噸。

蘋果將會是受歐盟新規定影響最鉅的供應商，但分析師表示，這項規定若能鼓勵消費者購買蘋果的新產品，不失為正面影響。

歐洲議會新規定通過後，歐洲半導體製造業股價4日普遍勁揚，包括蘋果供應商意法半導體(STMicro)和英飛凌(Infineon)。

這項新規定不只影響智慧手機、筆電，也包括電子閱讀器、耳機等總共13項科技產品，意即南韓三星(Samsung)、中國華為(Huawei)等製造商都會受到影響。

路透指出，歐盟市場龐大，新規定可能帶動其他國家跟進改變。

歐洲議會2019年報告顯示，2018年銷售的智慧手機中，有一半採用USB micro-B接頭，29%採用Type C接頭，21%採用蘋果的Lightning接頭。