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才離職3天…Meta前營運長桑柏格捐300萬挺墮胎

記者張聲肇／綜合報導
臉書前營運長桑柏格在離職三天後，立即捐款給婦女墮胎權倡議團體ACLU300萬元。（路透）
臉書前營運長桑柏格在離職三天後，立即捐款給婦女墮胎權倡議團體ACLU300萬元。（路透）

在最高法院裁決撤銷憲法對婦女墮胎權保護100天之際，臉書(Facebook)母公司Meta前營運長雪柔‧桑柏格(Sheryl Sandberg )4日宣布捐款300萬元給美國公民自由聯盟(The American Civil Liberties Union of Indiana，ACLU)，對抗限制婦女墮胎權的各方勢力，「未來三年在法庭，在立法機構，在選票箱，保護生殖健康照護權。」

上周離開臉書原職至今不到三天的桑柏格，在臉書工作14年期間，盡量不涉入政治爭議，離職後專心慈善事業，也頗富盛名，「現在，我們必須繼續奮鬥，保衛我們可以選擇並保護墮胎權益的權利。」

「我很自豪，可以和ACLU一起教育選民，說服更多人支持女性行動，也支持女性拿回我們被奪走的權利。」

最高法院6月推翻羅訴韋德案，下放墮胎權給州政府後，正反雙方在全國各地展開激烈的攻防，至少15州不是完全就是「幾乎完全」禁止墮胎，1970年代開啟的婦女墮胎權受到強烈的打擊，也讓原已兩極化的美國社會益加分裂。

民主黨抓緊這個機會，在期中選舉場上大打尊重女權牌，但即使國會席次獲勝，最高法院奠下的法律基礎，仍會讓限制墮胎權之爭有永遠打不完的法律戰。

桑柏格向來就是女權運動健將，不但提倡婦女在職場的權益，也是「計畫生育」組織的大金主，透過保護女性生育自主權的組織，遂行自己的女性主義理念。

但是川普參選、當權後，她屢屢受到挑戰，要對川普種種蔑視女性的言行發聲表態，2017年女性反川普大遊行，她也沒參加，遭批「政治怯懦」。臉書卻屢屢向川普政府示好，想博得「當局者」好感。

她6月接受華盛頓郵報專訪時透露，全心投入女權運動，也是她離開臉書的原因之一，而最高院的保守裁決引發各地選民反彈，似乎讓她更有發揮倡議專長的機會。

堪薩斯州選民8月就用選票反制了共和黨的嚴限墮胎權主張，民權聯盟領導人羅默若( Anthony Romero)說，這是選民發威的時候，「極端政策根本就毫無機會。」「現在加上桑柏格的支持，我們更可在各州加倍力量，替女性同胞爭取墮胎權。」

墮胎 臉書 川普

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