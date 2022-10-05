半導體大廠美光 砸千億紐約州建廠

紐約州長霍楚(左)、聯邦參議員舒默(右)和美光執行長梅羅特拉(中)4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠。（紐約州州長辦公室提供）

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和半導體大廠美光(Micron Technology)執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)4日宣布，美光將投資 1000億元，在雪城市郊建設晶片 廠，一期工程預計2024年開工，2025年量產；這是紐約州有史以來接受的最大一筆私營企業投資，也是美光史上數額最高的投資。

在拜登總統簽署總投資達2800億元的「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)前，美光就宣布計畫在2030年前投資至少400億元於國內生產晶片，確保美國國家安全及供應鏈彈性，同時利用這項法案提供的補貼和稅收抵免；紐約州在與德州等四個州的競爭中脫穎而出，將為美光在未來20年內提供55億元的稅收抵免，創下紐約州歷史新高。

紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默和美光執行長梅羅特拉4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠。（紐約州州長辦公室提供）

美光執行長梅羅特拉表示，此次紐約州的新項目將是該公司有史以來最大一筆投資，廠區占地面積1300畝；「該項目不僅會加強美國的科技領先地位、惠及半導體行業，同時也有助於發展經濟和國家安全，讓美國在未來數十年提高創新和競爭力；如果沒有晶片法案，就不會有這筆投資。」

根據規畫，該項目將分四期完成，預計耗時20年，總投資額1000億元；一期工程預計投資200億元，2024年開工，2025年實現量產；項目完全建成後，預計將創造近5萬個就業機會，其中不僅包括平均年收入超過10萬元的晶片廠職缺9000個，還將帶動周邊產業鏈和社區超過4萬個新的就業崗位；項目完全建成後，廠區將建成全美面積最大的無塵作業區，面積約240萬平方呎。

舒默表示，紐約上州過去幾十年以來一直為製造業崗位流失所苦，「該項目將成為一個巨大的轉折點，以我們多年未見的方式改變紐約上州的面貌；美國在半導體研發方面保持領先，但多年以來在製造環節落後，是時候扭轉局面了」。

半導體大廠美光，決定在紐約州投資1000億興建新廠，創下美光單筆投資及紐約接受私營企業投資的雙新高紀錄。（美聯社）

霍楚表示，這筆投資將成為紐約州經濟前景大規模變革的開始，「紐約州是全美最親商和親工人的州，我承諾將以此重振經濟，鞏固紐約州作為全球製造中心的地位，並將紐約州推向下一次產業革命。」

來源：NewsChannel 9 WSYR Syracuse