我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

半導體大廠美光 砸千億紐約州建廠

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚(左)、聯邦參議員舒默(右)和美光執行長梅羅特拉(中)4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠。（紐約州州長辦公室提供）
紐約州長霍楚(左)、聯邦參議員舒默(右)和美光執行長梅羅特拉(中)4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠。（紐約州州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和半導體大廠美光(Micron Technology)執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠，一期工程預計2024年開工，2025年量產；這是紐約州有史以來接受的最大一筆私營企業投資，也是美光史上數額最高的投資。

在拜登總統簽署總投資達2800億元的「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)前，美光就宣布計畫在2030年前投資至少400億元於國內生產晶片，確保美國國家安全及供應鏈彈性，同時利用這項法案提供的補貼和稅收抵免；紐約州在與德州等四個州的競爭中脫穎而出，將為美光在未來20年內提供55億元的稅收抵免，創下紐約州歷史新高。

紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默和美光執行長梅羅特拉4日宣布，美光將投資1000億元...
紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默和美光執行長梅羅特拉4日宣布，美光將投資1000億元，在雪城市郊建設晶片廠。（紐約州州長辦公室提供）

美光執行長梅羅特拉表示，此次紐約州的新項目將是該公司有史以來最大一筆投資，廠區占地面積1300畝；「該項目不僅會加強美國的科技領先地位、惠及半導體行業，同時也有助於發展經濟和國家安全，讓美國在未來數十年提高創新和競爭力；如果沒有晶片法案，就不會有這筆投資。」

根據規畫，該項目將分四期完成，預計耗時20年，總投資額1000億元；一期工程預計投資200億元，2024年開工，2025年實現量產；項目完全建成後，預計將創造近5萬個就業機會，其中不僅包括平均年收入超過10萬元的晶片廠職缺9000個，還將帶動周邊產業鏈和社區超過4萬個新的就業崗位；項目完全建成後，廠區將建成全美面積最大的無塵作業區，面積約240萬平方呎。

舒默表示，紐約上州過去幾十年以來一直為製造業崗位流失所苦，「該項目將成為一個巨大的轉折點，以我們多年未見的方式改變紐約上州的面貌；美國在半導體研發方面保持領先，但多年以來在製造環節落後，是時候扭轉局面了」。

半導體大廠美光，決定在紐約州投資1000億興建新廠，創下美光單筆投資及紐約接受私...
半導體大廠美光，決定在紐約州投資1000億興建新廠，創下美光單筆投資及紐約接受私營企業投資的雙新高紀錄。（美聯社）

霍楚表示，這筆投資將成為紐約州經濟前景大規模變革的開始，「紐約州是全美最親商和親工人的州，我承諾將以此重振經濟，鞏固紐約州作為全球製造中心的地位，並將紐約州推向下一次產業革命。」

來源：NewsChannel 9 WSYR Syracuse

投資 紐約州 晶片

上一則

歐盟2024年秋統一Type C充電規格 蘋果首當其衝

下一則

被爆曾讓女友墮胎 喬州「反墮胎」候選人沃克揚言提告

延伸閱讀

半導體大廠美光投資千億在紐約州建廠

半導體大廠美光投資千億在紐約州建廠
全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站

全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站
拜登減學貸 聯邦砸4000億 共和黨人批：史上最貴行政舉措

拜登減學貸 聯邦砸4000億 共和黨人批：史上最貴行政舉措
首位華裔女性 參院通過潘愉任DC巡迴上訴法院法官

首位華裔女性 參院通過潘愉任DC巡迴上訴法院法官

熱門新聞

期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14
佛州彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)北梨機場(North Perry Airport)的許多飛機被颶風伊恩外圍帶產生的龍捲風吹翻。美聯社

超級颶風伊恩升至五級風暴 預計28日登陸佛州

2022-09-28 12:12
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子