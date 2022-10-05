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北韓飛彈飛越日本上空 美日韓軍演炸射反制

編譯張佑生、記者程遠述／綜合報導
美國與南韓4日舉行聯合軍演，執行精準轟炸訓練。（Getty Images)
美國與南韓4日舉行聯合軍演，執行精準轟炸訓練。（Getty Images)

北韓4日上午7時23分左右發射一枚中長程彈道飛彈(IRBM)並越過北海道青森縣上空，迫使日本政府發布空襲警報。飛彈在7時44分落入日本列島以東約3200公里日本專屬經濟海域外，推定最高飛行高度約970公里，飛行距離約4600公里，為北韓試射中程飛彈至今最遠的距離。美、日、韓於4日和5日連續兩天通過演習和發射飛彈還以顏色。

北韓試射飛彈 資料來源：Getty Images 製表：陳韋廷
北韓試射飛彈 資料來源：Getty Images 製表：陳韋廷

北韓頻射飛彈 今年已21次

值得注意的是，平壤距離美軍關島基地只有3500公里，因此這次的試射針對性十足。戰略專家認為，平壤形同向華府喊話：別打如意算盤，以為可以優先處理其他地區的危機，因為朝鮮半島乃至整個東北亞也是危機四伏，不容美國漠視。連同這次，北韓今年已試射彈道飛彈21次，僅過去十天內就五次，巡弋飛彈兩次。

南韓首爾車站大電視4日播放北韓試射飛彈的新聞，吸引民眾圍觀。北韓試射彈道飛彈過去...
南韓首爾車站大電視4日播放北韓試射飛彈的新聞，吸引民眾圍觀。北韓試射彈道飛彈過去十天就有五次。(Getty Images)

美日韓同譴責 批嚴重挑戰

美、日、韓政府國安首長緊急通話後同聲譴責，批評「這是對國際社會明顯而嚴重的挑戰」。尤其是日本，因為這是自2017年9月以來北韓飛彈再次飛越日本上空，也是歷來第七次。這次試射的飛彈時速達到17馬赫，相當於音速的17倍，遠超過五馬赫的「極音速」武器門檻。

日本首相岸田文雄斥為「暴行」，並與拜登總統通話，確認要加強美日同盟的嚇阻力及應對能力。官房長官松野博一強調：「這對我國的安全而言是嚴重且緊迫的威脅，政府已透過北京大使館提出嚴正抗議」。防衛相濱田靖一表示，推定該飛彈擁有中程彈道飛彈以上的射程，可能與今年1月發射的「火星12型」同型。

日本官員表示，日本與美國軍機當天進行聯合操演，以因應北韓試射彈道飛彈。參演部隊「證實了他們已完成戰備，並向國內外展現日本和美國應對任何狀況的堅定決心」。

美國與南韓4日舉行聯合軍演，執行精準轟炸訓練。（Getty Images)
美國與南韓4日舉行聯合軍演，執行精準轟炸訓練。（Getty Images)

日本發布警報 美韓射飛彈

飛彈從北韓北部慈江道舞坪里附近發射。日本政府通過全國瞬時警報系統(J-ALERT)把北海道和青森縣指定為對象地區，呼籲避難。此外還向東京都的島嶼地區首次發出J-ALERT。日本國土交通省對在日本周邊飛行的飛機發出訊息提醒注意。東北新幹線的新青森至盛岡段一度停駛。

南韓聯合參謀本部4日表示，韓美兩軍當天舉行了聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練，應對北韓試射IRBM，包括南韓空軍派出兩架F-15K戰機在黃海發射兩枚「聯合直接攻擊彈藥」炸彈還以顏色。美韓5日還向朝鮮半島以東海域發射四枚射程可達200哩的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)。

南韓國防部4日就人民軍動向表示，北韓保持隨時可進行核武試爆的狀態，正為使用液體燃料發射洲際彈道飛彈(ICBM)和潛射彈道飛彈(SLBM)做準備。

首爾梨花女子大學教授李雷夫表示，飛彈越過日本上空，北韓擺明了要升高對立情勢：「平壤仍處於挑釁與試探的循環過程。

北韓領導人金正恩發展戰術核彈頭和潛射彈道飛彈，是長期戰略的一部分，目標是在軍備競賽中壓過南韓，並損害美國與盟邦的關係」。

日本 北韓 彈道飛彈

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