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諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦這理論是錯的

記者趙宥寧／台北即時報導
2022年諾貝爾物理學獎由三名科學家共同獲獎。（取自諾貝爾獎官網）
2022年諾貝爾物理學獎由三名科學家共同獲獎。（取自諾貝爾獎官網）

諾貝爾物理學獎揭曉，由阿斯佩（Alain Aspect）、克勞澤（John F. Clauser）及賽林厄（Anton Zeilinger）等三位科學家共同獲獎，表彰他們在糾纏光子的實驗、貝爾不等式及量子資訊科學等方面的突破性貢獻。

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台灣物理學者指出，這三人透過不同時期的研究，發現了量子糾纏真實存在，證明了愛因斯坦1935年提出的EPR悖論是錯誤的。而量子糾纏效應，可用於複雜的計算工作，比如開發量子電腦，又或是能作為加密金鑰，用於軍事、銀行等用途。其中，阿斯佩約七年前曾受邀來台大物理系演講，當時現場更是座無虛席。

台灣科技媒體協會4日舉行記者會，邀請成功大學物理系特聘教授陳岳男、清華大學物理系教授牟中瑜、台灣大學物理學系教授管希聖、中央研究院物理研究所研究員陳啟東、中央研究院原子與分子科學研究所研究員陳應誠出席，說明今年諾貝爾物理學獎得主的研究貢獻。

陳岳男指出，量子力學最早發跡，可回溯到1935年愛因斯坦針對丹麥物理學家波耳的量子力學理論，提出EPR悖論，也是量子物理與古典物理的爭論。1964年約翰·貝爾提出「貝爾不等式」，要佐證量子力學的存在，直到1980年代初艾斯貝才有糾纏光子實驗，賽林厄等人於2015年用新的實驗方法，獨立完成貝爾不等式的實驗，將過去實驗漏洞補齊，證明「量子糾纏」真的存在。

台大物理系特聘教授、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞接受本報電訪時也表示，愛因斯坦認為量子糾纏現象不存在於宏觀的世界，他們三人用實驗證明這件事真實存在，在所有量子科技中，最重要的現象就是有沒有糾纏性，如果沒有，很多性質就不會展現，也就不會出現量子計算、量子通訊等發明。

量子糾纏被實驗證明後，開創量子科技新紀元。牟中瑜舉例，量子電腦的技術就是量子力學基本原理，他能解的問題，是把問題變成不同量子位元，透過糾纏、疊加組合出不同狀態，也因為這個特性，若要將三百個位數的數字進行因素分解，古典電腦要做很久，量子電腦將能更快速獲得解答。

張慶瑞也說，量子電腦跟古典計算最大的差異性，在於量子位元與古典位元有無糾纏性，一個古典位元只能描述零或一，但量子的糾纏性發生後，當兩個量子位元在一起，可以同時描述多個狀態，計算性變細緻，能解決更多問題。

量子糾纏不僅被用於電腦，陳應誠也提到，量子糾纏也能提高精準度，在量子密碼、量子計算、量子感測中的貢獻意義也相當重大；陳啟東也舉例，量子效應不是指5G、6G的快速傳遞，而是當量子效應發生，儘管距離遙遠也能傳遞過去，別人也無法竊聽，可應用在軍事用途，或是銀行交易往來。

而在日常生活中，陳應誠說，量子電腦已經商品化10多年，但目前的技術，仍僅止於短距離。牟中瑜也預測，長距離傳送的量子電腦、量子通訊系統，應還需再5至10年才會成熟，最快能實踐的應是量子感測，這項技術可將各地時鐘同步化。

值得一提的是，阿斯佩約七年前曾赴台大物理系演講，陳應誠當時也是聽眾之一。他回顧，當年阿斯佩來台分享測試貝爾不等式的歷史過程，陳應誠也在現場提問，「光子打到玻璃，隨機性怎麼來？」阿斯佩則回「量子力學本質就是隨機性」，而阿斯佩的這席話，也是愛因斯坦當年對量子力學不滿的地方，因為它無法預測。

賽林厄是維也納大學物理學教授，陳岳男也分享，自己的學生正在維也納大學量子資訊研究所做博士後研究，學生稍早向他說，剛獲知賽林厄獲獎，當地興奮到不行，已經在慶祝，賽林厄本人今天則未進辦公室上班。

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