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拜登政府祭最嚴新規 禁美國高科技流入中企

記者顏伶如／綜合報導
美中最近互控對方駭客行動，拜登政府擬推出最新方案，嚴控美國高科技流入中國公司。（歐新社）
美中最近互控對方駭客行動，拜登政府擬推出最新方案，嚴控美國高科技流入中國公司。（歐新社）

為了遏止北京發展新世代武器及自動化大規模監視系統的野心，拜登政府已經推出一系列防範措施；但紐約時報引述多位知情人士報導，拜登政府最快將在本周進一步宣布旨在禁止中國企業接近美國高效能運算(high-performance computing，HPC)科技的新規定。

報導指出，這波新行動將是美方到目前為止出手力道最重的一次，全力阻斷中國取得先進半導體技術。

消息人士透露，拜登政府將循前總統川普任內打擊中國電信大廠華為(Huawei)的模式，禁止使用美國科技、設備或軟體的世界各地企業把產品送到中國。

中國企業可能面臨華為模式

了解計畫內容的消息人士說，某些中國企業、政府研究實驗室以及其他機構，可能都將面臨跟華為類似的限縮規定。基本上，任何公司只要使用美國製造的技術，都可能面臨禁止銷售產品給遭到拜登政府點名的中國機構的命運。

美中最近互控對方駭客行動，拜登政府擬推出最新方案，嚴控美國高科技流入中國公司。（...
美中最近互控對方駭客行動，拜登政府擬推出最新方案，嚴控美國高科技流入中國公司。（路透）

中企若使用美技術列黑名單

不過，紐約時報報導，哪些中國企業或實驗室已經被列入黑名單，目前尚無法得知。

華府方面正在研議的限縮措施，除了擴大「外國直接產品原則」 (Foreign Direct Product Rule)之外，還將管控包括對於美國製造的尖端設備賣往中國國內半導體產業。

美擬限制晶片銷中數據中心

知情人士表示，華府也打算頒布規定，限制美國製造的晶片銷售給中國幾項影響力最龐大的超級計算與數據中心研究計畫。

限縮新規上路之後，中國大型學數機構的能力將受到影響，阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)等網路公司恐將無法取得建構頂級數據中心與超級電腦所需要的零件。

超級電腦的功能逐漸提高之際，美國的科技限縮令將對中國發展功能強大的演算科技造成嚴重阻礙，而演算技術未來在生物科學、人工智慧、飛彈工程等許多領域裡，都將成為創新發展的重要基礎。路透的報導即曾披露，美國有意限制中國企業取得晶片及晶片製造工具。

授權聯邦審查美企海外投資

另一方面，消息人士表示，拜登政府同時準備發布行政命令，授權聯邦政府機關有權審查美國企業的海外投資，釐清是否涉及國家安全風險；拜登政府考慮針對國記憶晶片製造商「長江存儲科技公司」(Yangtze Memory Technologies Company，YMTC)祭出限縮措施。

拜登 晶片 華為

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