我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

中企轉賣美天然氣 估計每船獲利破億

編譯孫梁／綜合3日電
圖為中國首座沿海LNG船舶加注站，位在海南省澄邁縣中海油馬村碼頭。(新華社)
圖為中國首座沿海LNG船舶加注站，位在海南省澄邁縣中海油馬村碼頭。(新華社)

中國經濟放緩、川普時代的貿易協議以及歐洲對天然氣的迫切需求，使中國能源企業賺翻，中國將購自美國的天然氣轉賣歐洲，每艘液化天然氣(LNG)船可賺到上億元。

俄羅斯入侵烏克蘭後轉向中國尋求經濟與政治支援，賣給中國的LNG以及西伯利亞管道輸送的天然氣均大幅打折，中國今年迄今從俄羅斯進口的天然氣增多近30%。

美國施壓中國達成包括購買LNG長約的貿易協議，但中國因國內需求減少而將多餘部分向海外出售，包括歐洲、日本和南韓。今年前八個月，僅19艘來自美國的LNG船在中國停靠，而去年同期是133艘。與其他國家的LNG合約不同，美國對LNG交貨地點的規定靈活，價格也遠低於目前歐洲和亞洲市場價。

美國與中國的25年LNG購買合約，使美國供應商增大信心，願在墨西哥灣沿岸建造更多的LNG碼頭，以擴大天然氣出口，位於北京的Rystad能源公司表示，這是兩國的雙贏。

中國新奧天然氣股份有限公司的一艘LNG船本月18日將到路易斯安納州的Sabine Pass港，以裝載錢尼爾(Cheniere)能源公司的LNG，但回程目的地是歐洲，分析人士根據目前市場價預計，這艘LNG船一趟行程可賺1億1000萬至1億3000萬元。

錢尼爾公司與新奧和中化國際簽約每年購買90萬噸LNG，每艘船可裝6萬到8萬噸，今年購買的所有LNG均被轉售。國有的中國石油天然氣有限公司(CNPC)的貿易公司表示：「我們轉售美國的LNG是允許的，價格非常優惠。」

錢尼爾公司2018年與CNPC簽約，五年內將LNG的購買量逐步增加到120萬噸。美國供應商2021年以來與中國企業達成17項協議，每年購買的LNG未來五年將增加到1900萬噸。

中國與美國的LNG長約規定2022年購買7200萬噸，但中國的需求預計為6600萬噸，因此可在全球市場轉售數百萬噸。中國海關的資料顯示，今年前八個月向歐洲和亞洲市場轉售約25萬噸，價值4億4900萬元，高於去年的730萬元。但這一統計很可能不準確，因為今年LNG的價格升高，買方和賣方不必然是在LNG的裝貨地和卸貨地交易。

天然氣 貿易協議 俄羅斯

上一則

帕博挑戰不可能 從4萬年前骨頭追歷史

下一則

中企買北達州空軍基地附近農地 共和黨議員促查

延伸閱讀

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息
新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害

新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害
瑞典：北溪1號停止外洩 2號管線洩漏點略有擴大

瑞典：北溪1號停止外洩 2號管線洩漏點略有擴大
北溪二號洩漏已停止 有史以來最大甲烷外洩讓全球暖化更糟

北溪二號洩漏已停止 有史以來最大甲烷外洩讓全球暖化更糟

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票