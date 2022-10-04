中企轉賣美天然氣 估計每船獲利破億

圖為中國首座沿海LNG船舶加注站，位在海南省澄邁縣中海油馬村碼頭。(新華社)

中國經濟放緩、川普時代的貿易協議 以及歐洲對天然氣 的迫切需求，使中國能源企業賺翻，中國將購自美國的天然氣轉賣歐洲，每艘液化天然氣(LNG)船可賺到上億元。

俄羅斯 入侵烏克蘭後轉向中國尋求經濟與政治支援，賣給中國的LNG以及西伯利亞管道輸送的天然氣均大幅打折，中國今年迄今從俄羅斯進口的天然氣增多近30%。

美國施壓中國達成包括購買LNG長約的貿易協議，但中國因國內需求減少而將多餘部分向海外出售，包括歐洲、日本和南韓。今年前八個月，僅19艘來自美國的LNG船在中國停靠，而去年同期是133艘。與其他國家的LNG合約不同，美國對LNG交貨地點的規定靈活，價格也遠低於目前歐洲和亞洲市場價。

美國與中國的25年LNG購買合約，使美國供應商增大信心，願在墨西哥灣沿岸建造更多的LNG碼頭，以擴大天然氣出口，位於北京的Rystad能源公司表示，這是兩國的雙贏。

中國新奧天然氣股份有限公司的一艘LNG船本月18日將到路易斯安納州的Sabine Pass港，以裝載錢尼爾(Cheniere)能源公司的LNG，但回程目的地是歐洲，分析人士根據目前市場價預計，這艘LNG船一趟行程可賺1億1000萬至1億3000萬元。

錢尼爾公司與新奧和中化國際簽約每年購買90萬噸LNG，每艘船可裝6萬到8萬噸，今年購買的所有LNG均被轉售。國有的中國石油天然氣有限公司(CNPC)的貿易公司表示：「我們轉售美國的LNG是允許的，價格非常優惠。」

錢尼爾公司2018年與CNPC簽約，五年內將LNG的購買量逐步增加到120萬噸。美國供應商2021年以來與中國企業達成17項協議，每年購買的LNG未來五年將增加到1900萬噸。

中國與美國的LNG長約規定2022年購買7200萬噸，但中國的需求預計為6600萬噸，因此可在全球市場轉售數百萬噸。中國海關的資料顯示，今年前八個月向歐洲和亞洲市場轉售約25萬噸，價值4億4900萬元，高於去年的730萬元。但這一統計很可能不準確，因為今年LNG的價格升高，買方和賣方不必然是在LNG的裝貨地和卸貨地交易。