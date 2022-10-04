我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

中官媒控美駭客攻擊全世界 是「網路安全公害」

記者賴錦宏／綜合報導
中國官方新華社批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，已成為全球網路安全的公害。（取材自微博）
中國官方新華社批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，已成為全球網路安全的公害。（取材自微博）

中國官媒新華社發逾千字長文，批評美國憑藉網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，四處展開網路攻擊，實施監聽竊密，嚴重破壞各國網路安全與穩定，已成為全球網路安全的公害。

文章指出，中國國家計算機病毒應急處理中心日前發布西北工業大學遭美國國家安全局網路攻擊事件調查報告，詳細披露美方網路入侵行動。

中國國家計算機病毒應急處理中心9月先後發布的三份調查報告顯示，中方技術團隊初步判明，相關攻擊活動源自美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」。

調查發現，「特定入侵行動辦公室」以日本、德國、韓國等為跳板，控制中國相關關鍵基礎設施，向西北工業大學內部網路深度滲透，竊取大量帳號口令(密碼)、身分驗證、系統日誌、訪問權限、文檔資料、網路配置等關鍵敏感數據和敏感人員信息。

文章說，美方長期把中國作為網路攻擊的主要目標之一，攻擊對象涉及航空航天、科研機構、石油行業、大型網路公司以及政府機構等。中國國家互聯網應急中心網站去年發布的互聯網網路安全態勢綜述報告顯示，2020年中國捕獲計算機惡意程序樣本數量超過4200萬個，其中境外惡意程序逾5成來自美國。2020年，控制中國境內主機的境外計算機惡意程序控制服務器數量達5.2萬個，其中位於美國的控制服務器約1.9萬個，高居首位。

文章又指，不只是中國，美國的網路攻擊對象遍及世界，並列舉美國的「稜鏡」大規模秘密監聽項目。此外，去年5月，丹麥媒體還披露，美國國家安全局通過丹麥國防情報局接入當地網路，以監聽德國、法國、瑞典、挪威等歐洲國家領導人。從「稜鏡」計畫、「怒角」計畫、「星風」計畫，到「電幕行動」、「蜂巢」平台、「量子」攻擊系統，諸多事實證明，美國是名副其實的「駭客帝國」、「監聽帝國」、「竊密帝國」。

文章還列舉美國打壓華為的例子稱，分析人士指出，美國栽贓、打壓中國企業的真實目的是維護美國的網路霸權，確保自己可以不受阻礙地進行監聽、竊密等網路攻擊活動。所謂「國家安全」，不過是美國霸權主義為害世界的一塊「遮羞布」。

德國 駭客 石油

上一則

中企買北達州空軍基地附近農地 共和黨議員促查

下一則

被告誹謗遭求償13億 挺川「枕頭哥」上訴最高院遭駁

延伸閱讀

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息
新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害

新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害
霍普金斯大學教授孔誥烽：中美非新冷戰 美企促對中強硬

霍普金斯大學教授孔誥烽：中美非新冷戰 美企促對中強硬
限期未到 駭客洩洛學區資料

限期未到 駭客洩洛學區資料

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
28日，資深天氣頻道電視記者坎托瑞站在佛羅里達州蓬塔戈爾達的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。(截取自CBS YouTube頻道視頻)

樹枝砸腿、差點被風捲走...值嗎？記者直播颶風引議

2022-10-01 11:14

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票