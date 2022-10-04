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中企買北達州空軍基地附近農地 共和黨議員促查

記者張聲肇／綜合報導
北達科他州電視台報導當地民眾抵制阜豐集團收購農地，並展示抗議標語。(取自福斯聞)
北達科他州電視台報導當地民眾抵制阜豐集團收購農地，並展示抗議標語。(取自福斯聞)

100多名共和黨國會議員3日致函國會審計處(Government Accountability Office)，要求該處研究外國企業購買美國農地對國家安全、貿易和糧食安全的影響；函中特別強調中國。

眾議員湯普森(Glenn Thompson，賓州)、柯默(James Comer，肯塔基州)等人要求國會審計處調查外國投資美國農地的情況。柯默說，「中國擁有美國農地，對我們的糧食安全和國家安全都是威脅。聯邦政府如何處理這愈來愈嚴重的問題，美國人民需徹底了解。」

民主黨議員也對此問題表達憂慮，該黨眾院黨團曾提案，要政府設法不讓中國、俄國、北韓和伊朗企業購買美國的農地，作為預算案和政府合作的條件。

共和黨議員在函中對山東省阜豐集團在北達科達州大叉(Grand Forks)購置370英畝農地，建造玉米飼料加工廠的計畫表達憂慮，因為地點接近空軍基地。大叉市政府說，財政部「外國在美投資委員會」已要求阜豐集團提供進一步資料。

信函指出，該空軍基地是「高度機密無人機技術」根據地，外國人在附近經營飼料加工場，自然引人疑竇。

中企阜豐集團在北達科他州購買農地，引起爭議。圖為北達科他州的大片玉米田和儲存穀倉...
中企阜豐集團在北達科他州購買農地，引起爭議。圖為北達科他州的大片玉米田和儲存穀倉。(路透)

美國農業部指出，外國投資美國農田，加拿大占比最高，達32%，荷蘭、義大利、英國和德國共占31%，外人共買了3760萬英畝農地，占2020年底美國私人農地不到3%。

中國擁有的美國農地，目前不到這3760萬英畝的1%，但美國議員和分析家都認為，中國為了擴大可耕地，養活自己龐大的人口，會透過合法非法手段取得更多美國農田。

近年來，有幾名中國公民被指控共謀盜取或已盜取美國農業技術，如孟山都農技公司的商業秘密、從美國農地盜取玉米種子，已向法庭認罪。

國會籌組的美中經濟與安全檢討委員會專家5月提出報告，說農地設備、動物培育、智慧財產這三大領域，美國在全球獨占鰲頭，自然成為中國合法非法迎頭趕上的首要目標。

拜登政府已責成財政部從嚴審核可能影響關鍵科技，或危及供應鏈的外人投資案。

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