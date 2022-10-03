美最快本周宣布 對中國出口晶片技術實施新限制

美國傳將祭出新措施，限制對中國出口晶片技術。示意圖。（路透）

知情人士透露，拜登政府計畫最快本周宣布新措施，限制中國公司取得能實現高效運算的美國先進技術，旨在挫敗北京製造下一代武器以及自動化大規模監控系統的雄心壯志，可能令規模5,500億美元的半導體產業面臨成長風險。

因消息未公開而不願公開身份的知情人士說，美國商務部 本周將推出一套規定，限制哪些半導體技術可以出口中國，其中包括將先前針對特定陸企的指引編纂成法規。

紐約時報最先報導，這些新措施將包括正式限制先進半導體生產技術的出口，禁止在中國銷售用於邏輯和記憶體晶片 生產的工具，同時限制中國獲取用於超級電腦運算和人工智慧 的晶片。一些中國公司、官方研究實驗室和其他實體預料將面臨與華為類似的限制。目前還不清楚受影響的究竟是哪些對象。

這些限制最終可能阻礙阿里巴巴和騰訊等主要學術機構和網路公司，獲得建立領先資料中心和超級電腦所需零部件的能力。

隨時間推移，這可能嚴重阻礙中國開發強大數據運算技術的能力，這是構成生物科學、人工智慧和飛彈技術等系列領域創新的基石。

白宮和商務部謝絕置評。

美國越來越重視限制中國獲得高端半導體技術，以及提高自己的國內產能，這是它與全球第二大經濟體進行廣泛戰略競爭的一部分。

一位知情人士透露，新法規還將納入最近對輝達（Nvidia）和超微（AMD）半導體出口實施的相關限制。

根據當前的指引，應用材料（Applied Materials）在內的美國晶片設備製造商，已獲准在某些情況下向中國銷售機械設備，或為一些中國公司配備生產先進程度較低的半導體設備。

知情人士還說，本周將宣布的措施將包括正式限制生產14奈米或更先進晶片的技術。這些限制也將擴大所謂外國直接產品規則的適用範圍，納入更多中國實體。