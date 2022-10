諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

諾貝爾醫學 獎得主於3日公布,得主是發現已滅絕人類基因和關注人類演化的瑞典 生物學家帕布(Svante Pääbo),將可獲得1000萬瑞典克朗(89.5萬美元)獎金。

中央社/斯德哥爾摩3日綜合外電報導

2022年諾貝爾醫學獎今天揭曉,由瑞典遺傳學家帕布(SvantePääbo)獲得殊榮。

諾貝爾醫學獎得主今天率先出爐後,物理學獎和化學獎得主分別將於4日及5日公布,文學獎得主將於6日揭曉。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉,是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎 項,經濟學獎則將於10日壓軸公布,為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗現金,將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾(Alfred Nobel)留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑,將遺產用於創立諾貝爾獎。

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J