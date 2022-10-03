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諾貝爾醫學獎出爐 瑞典遺傳學家發現滅絕人類基因獲獎

編譯羅方妤／即時報導
瑞典生物學家帕布因發現已滅絕人類基因和關注人類演化榮獲諾貝爾醫學獎。（取材自諾貝爾委員會）
瑞典生物學家帕布因發現已滅絕人類基因和關注人類演化榮獲諾貝爾醫學獎。（取材自諾貝爾委員會）

諾貝爾醫學獎得主於3日公布，得主是發現已滅絕人類基因和關注人類演化的瑞典生物學家帕布（Svante Pääbo），將可獲得1000萬瑞典克朗（89.5萬美元）獎金。

中央社／斯德哥爾摩3日綜合外電報導

2022年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由瑞典遺傳學家帕布（SvantePääbo）獲得殊榮。

諾貝爾醫學獎得主今天率先出爐後，物理學獎和化學獎得主分別將於4日及5日公布，文學獎得主將於6日揭曉。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。

諾貝爾獎 瑞典 醫學

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