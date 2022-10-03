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大逆轉 劉強東性侵案和解收場 雙方聯合聲明稱「誤會」

記者陳言喬、特派員黃惠玲、編譯陳韻涵／綜合報導
劉強東。（取材自微博）
劉強東。（取材自微博）

中國億萬富豪、電子商務「京東」創辦人劉強東在明尼蘇達州2018年的桃色案件出現大逆轉，原本預定3日要開庭審理，結果雙方律師團隊1日晚間突然發表聯合聲明，稱雙方達成和解，但未公布細節。劉強東發聲明向懷孕的妻子章澤天道歉，稱時間永遠向前。

聯合聲明表示，「劉強東先生和劉婧堯女士於2018年在明尼蘇達州的一次偶然事件所造成的誤會(misunderstanding)占用大量社會資源，也給彼此家庭造成深重困擾。今天，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除分歧(difference)，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明。」

劉強東與孕妻章澤天9月中旬被拍到在美國明尼蘇達州的明尼亞波利斯市逛賣場。章澤天此...
劉強東與孕妻章澤天9月中旬被拍到在美國明尼蘇達州的明尼亞波利斯市逛賣場。章澤天此次美國行是來協助處理劉強東的官司。（翻攝自微博）

專家稱賠償應會上千萬

長期追蹤與分析劉強東案的明州律師周東發表示，雙方發表的聲明顯見逐字逐句都經過仔細推敲，至於和解金額應該包括了女方這幾年的律師費，但最終數目肯定會低於女方以前的要求，具體數字不詳，但千萬元不為過。

雙方聯合聲明在此案於上月30日選定陪審團後發布，劉強東和妻子在七男五女陪審員挑選過程中，全程列席。

明尼蘇達大學博士生劉婧堯指控劉強東2018年晚宴酒後性侵，此案原定3日在明尼亞波利斯市的亨內平郡(Hennepin County)地方法院開庭審理。

在北京政府嚴加管控中國科技業後，於今年卸下京東執行長職務的劉強東否認性侵，亨內平郡檢察官辦公室2018年底公布此案調查結果，決定不予起訴；2019年4月，劉婧堯向該郡地方法院提起民事訴訟，求償5萬元。

劉強東堅稱兩人同意發生關係

在案件陳述和聽證會中，原告和被告各執一詞，劉婧堯指控劉強東意圖傷害、非法限制自由、性侵，劉強東堅稱兩人合意性交。

此案在反性騷擾「我也是」(MeToo)運動於中國拓展後引發關注，雙方支持者與反對者在社群媒體上打口水戰。

劉婧堯的支持者、華裔女律師梁小門表示，達成庭前協議或許是劉婧堯的最佳選擇，也是她的權利，女方透過美國司法程序爭取公開結果；劉婧堯大可在2018年接受私下和解，但她選擇公開，為「我也是」運動貢獻己力。

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉發聲明 向孕妻道歉感謝

另外，劉強東2日發表聲明，向妻子表達感謝與歉意。聲明寫道：「糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人，尤其是我的妻子表示歉意。在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠儘快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命，我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！」章澤天隨後也發文回應：「人生總有風雨，但時間永遠向前。」

性侵 章澤天 明尼蘇達州

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