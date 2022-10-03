高通膨需求少 海運10月高峰季大減班 運費暴跌75%

去年9月底，受疫情衝擊，供應鏈斷鏈，加州洛杉磯港內的貨櫃堆積如山，運不出去，港外上百貨輪停泊多日，排隊等候進港卸貨。(Getty Images)

華爾街 日報(WSJ)報導，海運業者在海運高峰季取消全球最繁忙航線 的亞洲數十個船班，反映高通膨對全球貿易與消費者支出的衝擊，這也顯示出經濟放緩對企業造成新影響。

海運業者10月取消多個貨運船班，這跟數月前盛況形成極大反差，先前艙位稀少導致運費高漲，航運業者獲利也創新高。

WSJ報導，海運業面臨需求疲弱，大零售商 紛向供應商取消訂單並加速降低庫存量，如今跨太平洋海運費跟一年相比已崩跌約75%。例如運動用品大廠Nike27日宣布，北美地區庫存年減量高達65%，並準備降價促銷。

全球經濟條件面臨烏克蘭戰爭、中國工廠關閉等多重挑戰，重創貿易活動；國際貨幣組織(IMF)今年多次下修全球經濟成長預測，美國、歐洲和全球多國的消費者物價也以近年最快速度飆漲。

WSJ指出，在大環境影響下，海運航程也隨之大減。根據航運市場情報基準平臺Xeneta和丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence，太平洋海運業者9月貨櫃載運量年減13%；這相當於減少21艘貨櫃船的載貨量，每艘貨櫃船一趟航程可載運8000個貨櫃。

夏末至初秋通常是大型海運業者年度最繁忙的時節，因為零售商和其他進口商會增加庫存以迎接購物節季。

但WSJ引述海運業者資料和消費者庫存報導，從3日起的兩周，40艘預定從亞洲往美西和21艘亞洲至美東的貨運船班遭取消。相較之下，每年這段時間平均每周僅有2至4艘空船。

不僅如此，數據供應商指出，海運承運商也日益減少亞洲至歐洲線的船運服務。

根據波羅的海貨運指數(Freightos Baltic Index)，太平洋一個貨櫃單日海運費率現在平均為3900元，遠低於今年年初1萬4500元和2021年逾1萬9000元的費率。

全球最大貨櫃航運業者「地中海航運公司」(MSC)近期已清空部分航班，包括從中國至洛杉磯和長堤(Long Beach)的六個航程服務；根據MSC官網28日公告，此調整是因為美國西岸過去幾周貨運需求銳減。

WSJ報導，部分業者拒絕分享海運取消細節，以免競爭對手得知其內部運作；各家海運業者可能因為塞港、船程問題或需求降低等原因而減少船班。

海運公司下訂的一小部分新貨櫃船將在未來兩年增加海運量，這表示隨著艙位增加，運費可望面臨更多壓力。貨運能力過剩使海運業者相互削價競爭，貨櫃船業者自2008年後近十年損失慘重，也促使業界整合。

WSJ指出，目前重要航線運費依舊高於新冠疫情前的費用，最大海運業者尚有大量現金可度過短期經濟衰退。