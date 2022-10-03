劉強東案 律師分析：和解是明智決定 賠償估計千萬

劉強東夫婦在預定民事庭審日前，疑出現在明州Target購物。(取自微博)

中國京東企業創辦人劉強東在其涉嫌的疑似性侵 案民事訴訟開庭前夕，意外與原告劉婧堯(Jingyao Liu)達成和解，長期追蹤與分析該案的明州 律師周東發表示，從雙方發表的聲明顯見逐字逐句都經過仔細推敲，至於和解金額，應包括了女方這幾年聘用律師的費用，不過，最終數目肯定會低於女方以前的要求，具體賠償數字不詳，但千萬美元估計不為過。

周東發分析，該份和解聲明中提到共識，雙方均遭受痛苦和損失。如果此案進行庭審，任何一方輸或者贏，案子均可能將繼續上訴，那麼兩邊的痛苦和損失持續，所以在這點上，雙方是真誠的。

聲明中2關鍵字 顯示雙方各有讓步

聲明中的兩個關鍵字，講述了整個案件的問題。第一個關鍵字是「誤會」(misunderstanding)，在這個問題上，應該說是劉強東讓步，他等於承認女方的舉動讓他產生誤會。周東發說，此說法具合理性，因此劉強東讓步。

女方的立場也有所退讓，甚至可說是原告「不得不退」，因為她之前一直堅持遭強暴，但此說法在證據面前站不住腳。周東發說，這次達成和解，意味著女方前後立場明顯改變，原告體悟到贏得陪審團認同的機會不大，此外，劉婧堯讓步也對她的支持者有個交代。

第二個關鍵字是「分歧」(difference)，這個詞可以理解為對事件的理解不同，但也可以指對和解的數目意見不一，他說，這個案子在開始階段到女方提出的和解數字一定是天價，但劉強東不同意，案件才會走到庭審。

在庭審前一刻和解，一般來說，應是女方意識到危險，主動再提和解。和解的數目肯定遠遠低於此前的金額，劉強東在綜合考慮到時間、精力和自己和家人的痛苦等情況，勢必也提高了自己本來計畫的和解金數目。

周東發說，整體而言此案在開庭前和解是明智的決定。

他表示，和解消息雖出人意料，但在民事或者刑事案件中很常見。本來雙方都卯足了勁，準備破釜沉舟，但最後一刻，兩邊理解到結果將交給12個不相識的人來決定，因而產生猶豫。

首先，和解意味著案件從此結束，省去一個月的寶貴時間。同時，從此雙邊都不能向第三方提及這個案子，如果這個事件再在媒體發酵，那是雙方支持者或者反對者自己在吵，跟雙方沒有關係。

另一方面，劉婧堯的支持者、華裔 女律師梁小門表示，達成庭前協議或許是劉婧堯的最佳選擇，也是她的權利，通過美國推進司法的程序，女方爭取到一個公開結果。

梁小門說，劉婧堯完全可以在2018年案發時就接受私下和解，但她選擇公開，為#metoo運動貢獻自己的努力，「在這四年裡，我們已經見證她在司法程序與輿論場經受的磨難，我們很高興她不需要為了不可知的結果，在庭審階段承受更高密度的折磨，在法庭外承受無盡的攻擊與譴責」。