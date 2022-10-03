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劉強東案 律師分析：和解是明智決定 賠償估計千萬

特派員黃惠玲／芝加哥─明州電話採訪報導
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，疑出現在明州Target購物。(取自微博)
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，疑出現在明州Target購物。(取自微博)

中國京東企業創辦人劉強東在其涉嫌的疑似性侵案民事訴訟開庭前夕，意外與原告劉婧堯(Jingyao Liu)達成和解，長期追蹤與分析該案的明州律師周東發表示，從雙方發表的聲明顯見逐字逐句都經過仔細推敲，至於和解金額，應包括了女方這幾年聘用律師的費用，不過，最終數目肯定會低於女方以前的要求，具體賠償數字不詳，但千萬美元估計不為過。

周東發分析，該份和解聲明中提到共識，雙方均遭受痛苦和損失。如果此案進行庭審，任何一方輸或者贏，案子均可能將繼續上訴，那麼兩邊的痛苦和損失持續，所以在這點上，雙方是真誠的。

聲明中2關鍵字 顯示雙方各有讓步

聲明中的兩個關鍵字，講述了整個案件的問題。第一個關鍵字是「誤會」(misunderstanding)，在這個問題上，應該說是劉強東讓步，他等於承認女方的舉動讓他產生誤會。周東發說，此說法具合理性，因此劉強東讓步。

女方的立場也有所退讓，甚至可說是原告「不得不退」，因為她之前一直堅持遭強暴，但此說法在證據面前站不住腳。周東發說，這次達成和解，意味著女方前後立場明顯改變，原告體悟到贏得陪審團認同的機會不大，此外，劉婧堯讓步也對她的支持者有個交代。

第二個關鍵字是「分歧」(difference)，這個詞可以理解為對事件的理解不同，但也可以指對和解的數目意見不一，他說，這個案子在開始階段到女方提出的和解數字一定是天價，但劉強東不同意，案件才會走到庭審。

在庭審前一刻和解，一般來說，應是女方意識到危險，主動再提和解。和解的數目肯定遠遠低於此前的金額，劉強東在綜合考慮到時間、精力和自己和家人的痛苦等情況，勢必也提高了自己本來計畫的和解金數目。

周東發說，整體而言此案在開庭前和解是明智的決定。

他表示，和解消息雖出人意料，但在民事或者刑事案件中很常見。本來雙方都卯足了勁，準備破釜沉舟，但最後一刻，兩邊理解到結果將交給12個不相識的人來決定，因而產生猶豫。

首先，和解意味著案件從此結束，省去一個月的寶貴時間。同時，從此雙邊都不能向第三方提及這個案子，如果這個事件再在媒體發酵，那是雙方支持者或者反對者自己在吵，跟雙方沒有關係。

另一方面，劉婧堯的支持者、華裔女律師梁小門表示，達成庭前協議或許是劉婧堯的最佳選擇，也是她的權利，通過美國推進司法的程序，女方爭取到一個公開結果。

梁小門說，劉婧堯完全可以在2018年案發時就接受私下和解，但她選擇公開，為#metoo運動貢獻自己的努力，「在這四年裡，我們已經見證她在司法程序與輿論場經受的磨難，我們很高興她不需要為了不可知的結果，在庭審階段承受更高密度的折磨，在法庭外承受無盡的攻擊與譴責」。

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