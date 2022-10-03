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美日澳防長會議 強烈譴責中國軍演射彈

編譯中心／綜合報導
日本防衛大臣濱田靖一(右起)、美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、澳洲國防部長馬勒斯在夏威夷會談。(取自奧斯丁推特)
日本防衛大臣濱田靖一(右起)、美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、澳洲國防部長馬勒斯在夏威夷會談。(取自奧斯丁推特)

美國、日本及澳洲三國的國防部長1日在夏威夷舉行會談，同意加強軍事合作，以面對中國日增的野心。三人強烈譴責中國實施軍演發射飛彈，並強調台灣海峽和平穩定重要性。

日本防衛省2日發布消息指出，日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)於夏威夷時間1日在夏威夷舉行會談。

三位防長就地區局勢進行意見交換。在俄羅斯侵略烏克蘭導致國際秩序的根基受到動搖之際，三人都同意美日澳應持續密切合作。

此外，針對東海、南海的局勢，三人再度重申，強烈反對試圖以武力片面改變現狀，或因試圖改變現狀而升高緊張的任何行為。

對於中國8月上旬實施軍演，彈道飛彈落在包含日本的專屬經濟區(EEZ)一事，三人都強烈譴責並強調台灣海峽和平穩定的重要性，盼兩岸問題和平解決。

三人對今年6月在新加坡舉行第10屆美日澳防長會談所達成的協議都表示歡迎。內容包括美日澳三國將進行戰略性的整合，以及為了確保印度太平洋的安全保障，將加強合作。為了提升三國國防的互相運用性，應擴大且加強聯合演訓及活動。今後也將加強國防裝備與技術的合作，進行有效的資訊交換。

日本 國防部 夏威夷

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