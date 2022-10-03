奧斯丁：解放軍無立即侵台威脅 但正在製造「新常態」

國防部長奧斯丁表示，他並未看到中國犯台的立即威脅，但中國企圖透過在台周邊的軍事活動，建立「新常態」。（Getty Images）

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)在2日播出的有線電視新聞網(CNN)預錄專訪中表示，並未看到解放軍侵犯台灣的立即威脅，但中國確實企圖透過在台灣周邊進行各種軍事活動，建立一種「新常態」(new normal)。

路透報導，眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)今年8月初訪台之行觸怒中國，裴洛西離開台灣之後，解放軍便在台灣周圍進行一系列軍事演習。軍事演習直到現在仍在進行中，只不過規模已經縮減。

奧斯丁接受9月30日錄影的CNN新聞節目「札卡利亞GPS」(Fareed Zakaria GPS)時說：「我並沒有看到立即侵台的可能性。」

他表示：「我們看到的是，中國正朝向建立一種我們所說的新常態。各種動作愈來愈多，例如我們看中方軍機飛越台灣海峽中線。實例案件隨著時間而增加。我們看到他們的水面艦艇在台灣附近水域活動愈來愈頻繁。」

路透報導，美國與美國盟友對於中方的軍事演習均做出回應，派遣軍艦通過台海區域。今年9月20日，一艘美國海軍戰艦與一艘加拿大巡防艦在例行任務中通過了台灣海峽。

奧斯丁受訪時表示，美國將持續與盟友及夥伴合作，確保維持印太區的自由與開放。

路透報導，自從1949年以來，狹窄的台灣海峽就經常成為軍事緊張的源頭。奧斯丁接受訪問時表示，美國現正努力希望重啟與中國軍方之間的溝通管道。他說，重啟對話管道對美中兩國來說，都是非常重要的。

為了報復裴洛西訪台，中國在今年8月間宣布停止與美國的多項合作，受到影響的項目包括資深官員層級的軍方將領對話等。

奧斯丁在「札卡利亞GPS」節目中表示，他已經與中國國防部部長魏鳳和通過電話也碰過面，中方同意重啟對話管道是很重要的。

奧斯丁說：「我們將盡一切所能，持續表達希望重啟溝通管道的態度，我希望中國方面能開始稍微改變態度，願意跟我們合作。」