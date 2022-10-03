我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

奧斯丁：解放軍無立即侵台威脅 但正在製造「新常態」

記者顏伶如／綜合報導
國防部長奧斯丁表示，他並未看到中國犯台的立即威脅，但中國企圖透過在台周邊的軍事活動，建立「新常態」。（Getty Images）
國防部長奧斯丁表示，他並未看到中國犯台的立即威脅，但中國企圖透過在台周邊的軍事活動，建立「新常態」。（Getty Images）

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)在2日播出的有線電視新聞網(CNN)預錄專訪中表示，並未看到解放軍侵犯台灣的立即威脅，但中國確實企圖透過在台灣周邊進行各種軍事活動，建立一種「新常態」(new normal)。

路透報導，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今年8月初訪台之行觸怒中國，裴洛西離開台灣之後，解放軍便在台灣周圍進行一系列軍事演習。軍事演習直到現在仍在進行中，只不過規模已經縮減。

奧斯丁接受9月30日錄影的CNN新聞節目「札卡利亞GPS」(Fareed Zakaria GPS)時說：「我並沒有看到立即侵台的可能性。」

他表示：「我們看到的是，中國正朝向建立一種我們所說的新常態。各種動作愈來愈多，例如我們看中方軍機飛越台灣海峽中線。實例案件隨著時間而增加。我們看到他們的水面艦艇在台灣附近水域活動愈來愈頻繁。」

路透報導，美國與美國盟友對於中方的軍事演習均做出回應，派遣軍艦通過台海區域。今年9月20日，一艘美國海軍戰艦與一艘加拿大巡防艦在例行任務中通過了台灣海峽。

奧斯丁受訪時表示，美國將持續與盟友及夥伴合作，確保維持印太區的自由與開放。

路透報導，自從1949年以來，狹窄的台灣海峽就經常成為軍事緊張的源頭。奧斯丁接受訪問時表示，美國現正努力希望重啟與中國軍方之間的溝通管道。他說，重啟對話管道對美中兩國來說，都是非常重要的。

為了報復裴洛西訪台，中國在今年8月間宣布停止與美國的多項合作，受到影響的項目包括資深官員層級的軍方將領對話等。

奧斯丁在「札卡利亞GPS」節目中表示，他已經與中國國防部部長魏鳳和通過電話也碰過面，中方同意重啟對話管道是很重要的。

奧斯丁說：「我們將盡一切所能，持續表達希望重啟溝通管道的態度，我希望中國方面能開始稍微改變態度，願意跟我們合作。」

奧斯丁 裴洛西 國防部

上一則

伊恩肆虐… 泡水、斷電、鐵軌拔起 家人在哪？

下一則

稀缺食品回到貨架了 優惠大折扣卻難復返

延伸閱讀

奧斯丁：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備

奧斯丁：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備
美日澳防長關注台海局勢 強烈譴責中國軍演射彈

美日澳防長關注台海局勢 強烈譴責中國軍演射彈
奧斯丁：致力重建與中軍方溝通管道 不認為中會立即犯台

奧斯丁：致力重建與中軍方溝通管道 不認為中會立即犯台
吃貨／10家博物館 飲食探索趣

吃貨／10家博物館 飲食探索趣

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

2022-10-02 09:33
聯準會已多次委婉表述，對抗歷史性大通膨，將衝擊就業市場，將會有大批人失業，明春更嚴重。圖為維州一家商店在招工。(Getty Images)

聯準會抗通膨 若升息5碼 至少220萬人失業

2022-09-26 06:03

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光