北溪二號洩漏已停止 有史以來最大甲烷外洩讓全球暖化更糟

丹麥1日說，穿越波羅的海連接俄羅斯與德國的北溪二號天然氣輸氣管線在洩露數日後，目前洩漏似已停止。圖為德國境內的北溪二號管線。(路透)

俄羅斯 輸送天然氣 到歐洲的北溪(Nord Stream)一號、二號管道26日發生爆炸事件，根據相關單位的說法，目前北溪二號管道的外洩已經停止；聯合國則表示，這可能是有史以來最大的甲烷外洩事件。

丹麥能源署1日引述北溪二號營運商的說法，指北溪二號管道的壓力已呈穩定狀態，代表天然氣已不再外洩。

北溪二號發言人利塞克(Ulrich Lissek)解釋，當前氣體和水壓已達到平衡，水壓已讓北溪二號管道內的氣體無法繼續排出，故管道內的天然氣停止外洩，不過這也代表管道內依然殘留天然氣。

北溪一號的天然氣外洩狀況目前仍待釐清，但可確信的是，這條管道外洩的天然氣比北溪二號多得多；至於北溪二號目前還有多少天然氣殘留，利塞克說：「這是一個價值100萬美元的問題。」

聯合國環境署(UNEP)負責監控甲烷的官員卡塔吉羅尼(Manfredi Caltagirone)30日表示，衛星分析的資訊顯示，高濃度甲烷從管道大量外洩，規模恐怕是史上最大，在全球應致力於減少溫室氣體排放的背景下，此事甚為糟糕。

26日的兩起爆炸事件造成兩管道四處位置外洩天然氣，學者估計，僅其中一處位置的漏氣量，每小時就重達近23公噸，相當於每小時燃燒63萬磅的煤炭。

甲烷是天然氣的主要成分之一，而甲烷又是主要的溫室氣體之一，20年內造成全球暖化的威力是二氧化碳的80倍，儘管二氧化碳會在地球上持續更長的時間。

各界高度懷疑爆炸事件為人為破壞，俄羅斯總統普亭30日指控此事由英美主導；白宮官員則表示，如此不實指控，恐怕是為轉移當天俄國正式併吞烏克蘭 四州的注意力。

美聯社(AP)報導指出，事實上，這兩條管道正是歐洲為俄羅斯入侵烏克蘭「輸血」的重要來源，如今俄國以此能源槓桿發動入侵，遭到歐洲「能源勒索」的批評；但其實美國早已示警這兩條管道的風險多年。