北溪二號洩漏已停止 有史以來最大甲烷外洩讓全球暖化更糟
俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪(Nord Stream)一號、二號管道26日發生爆炸事件，根據相關單位的說法，目前北溪二號管道的外洩已經停止；聯合國則表示，這可能是有史以來最大的甲烷外洩事件。
丹麥能源署1日引述北溪二號營運商的說法，指北溪二號管道的壓力已呈穩定狀態，代表天然氣已不再外洩。
北溪二號發言人利塞克(Ulrich Lissek)解釋，當前氣體和水壓已達到平衡，水壓已讓北溪二號管道內的氣體無法繼續排出，故管道內的天然氣停止外洩，不過這也代表管道內依然殘留天然氣。
北溪一號的天然氣外洩狀況目前仍待釐清，但可確信的是，這條管道外洩的天然氣比北溪二號多得多；至於北溪二號目前還有多少天然氣殘留，利塞克說：「這是一個價值100萬美元的問題。」
聯合國環境署(UNEP)負責監控甲烷的官員卡塔吉羅尼(Manfredi Caltagirone)30日表示，衛星分析的資訊顯示，高濃度甲烷從管道大量外洩，規模恐怕是史上最大，在全球應致力於減少溫室氣體排放的背景下，此事甚為糟糕。
26日的兩起爆炸事件造成兩管道四處位置外洩天然氣，學者估計，僅其中一處位置的漏氣量，每小時就重達近23公噸，相當於每小時燃燒63萬磅的煤炭。
甲烷是天然氣的主要成分之一，而甲烷又是主要的溫室氣體之一，20年內造成全球暖化的威力是二氧化碳的80倍，儘管二氧化碳會在地球上持續更長的時間。
各界高度懷疑爆炸事件為人為破壞，俄羅斯總統普亭30日指控此事由英美主導；白宮官員則表示，如此不實指控，恐怕是為轉移當天俄國正式併吞烏克蘭四州的注意力。
美聯社(AP)報導指出，事實上，這兩條管道正是歐洲為俄羅斯入侵烏克蘭「輸血」的重要來源，如今俄國以此能源槓桿發動入侵，遭到歐洲「能源勒索」的批評；但其實美國早已示警這兩條管道的風險多年。
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