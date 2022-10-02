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歐洲核安危機 俄軍綁走了札波羅熱電廠廠長

編譯盧炯燊／綜合1日電
俄軍在普亭宣布併吞烏克蘭四州的同一天逮捕了札波羅熱電廠廠長，對此烏克蘭指將危及核安。圖為俄軍在札波羅熱電廠外守衛。(路透)
俄軍在普亭宣布併吞烏克蘭四州的同一天逮捕了札波羅熱電廠廠長，對此烏克蘭指將危及核安。圖為俄軍在札波羅熱電廠外守衛。(路透)

烏克蘭國家核電公司(Energoatom)1日表示，烏國南部遭俄軍占領的札波羅熱核電廠廠長穆拉修夫(Ihor Murashov)，遭俄羅斯巡邏隊拘留，目前下落不明。這一事件已引發外界對這個歐洲最大核電廠的安全擔憂。

烏克蘭國家核電公司主席柯亭(Petro Kotin)在Telegram發聲明說，穆拉修夫在當地時間9月30日下午4時左右，從札波羅熱核電廠前往安赫德市(Energodar)途中，汽車遭俄軍截停，他被帶出車外後即遭蒙住雙眼，轉由另一輛汽車載往一處秘密地點。

從時間上可以發現，在俄羅斯總統普亭簽署協議吞併四個烏東占領區後，即發生這起事件。柯亭認為，這是俄羅斯確保控制新吞併的領土。

他指出，穆拉修夫被扣留將危及札波羅熱核電廠的安全，因此俄羅斯必須立即放人。

俄羅斯尚未正式說明是否扣留了穆拉修夫，但國際原子能機構(IAEA)1日表示，俄羅斯已告知它，「札波羅熱核電廠廠長被暫時拘留，以便回答一些問題」。

總部在維也納的IAEA說，它一直積極尋求俄羅斯澄清事件，並希望迅速及令人滿意地解決問題。

這個核電廠本身就像一個小鎮，俄烏開戰前約有1萬1000名工人，它遭俄軍占領後，烏克蘭技術人員繼續運行該核電站。它亦多次在俄烏軍隊交火時遭到炮擊，作為預防措施，最後一個反應堆已於9月關閉。

烏克蘭國家核電公司發言人1日對美聯社說，核電廠員工已被迫向營運俄羅斯核電廠的俄羅斯國營核能巨頭Rosatom提交運作報告。

穆拉修夫一直反對將札波羅熱核電廠交給Rosatom，烏克蘭國家核電公司發言人無法證實這是否他被綁架的原因。

發言人又說，烏克蘭國家核電公司仍保持與核電廠的聯繫，所有重要參數仍在向基輔報告。

俄羅斯 烏克蘭 札波羅熱核電廠

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