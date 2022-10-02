普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

「新聞周刊」(Newsweek)1日引述知情人士報導，拜登 總統已表示，俄羅斯動用任何核子打擊，美國應「強力回應」；俄國 若先動用核武，拜登更傾向使用非核武選項，但軍方有不同意見；拜登若採非核子手段對付用上核武的俄國，可能直搗克里姆林宮核心，發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭 。

但美、俄軍方均推演過使用核彈在高空引爆，產生電磁脈衝(EMP)，讓電力網全部崩潰；軍事專家史考拉斯(James Scouras)指出，並非所有核打擊都會造成巨災， EMP攻擊殺傷人命會很少，但他也承認對EMP的研究還不足以了解這種攻擊的全部影響，也無法判定EMP可在嚇阻戰略扮演的角色。

一名任職內布拉斯加州美軍「戰略司令部」(Strategic Command)的文職人員指出，目前是50多年來，人類最接近動用核武的時刻，他不確定該如何向普亭傳遞正確訊息，嚇阻對方。

消息人士指出，即使俄國先用核武，拜登還是傾向先用非核手段，但官員們不同意此一看法，不過也沒人提倡動用核武先發制人；官員們強調，為嚇阻普亭使用核武，美國有必要放話以其人之道，還治其人之身，而且言行合一，不因恐懼而束手。

軍方消息人士稱，拜登及其國安高層認為，除非美國遭遇全面攻擊，否則不想按下核武按鈕，因此白宮的心思大多放在思考「可用的」戰力是什麼；非核選項包括動武及不動武，例如讓俄國經濟完全孤立。

普亭已放話，若俄國領土遭遇直接攻擊，會動用核武，「絕非唬人」，其他俄國官員也附和，指俄方2020年6月便揭櫫核子嚇阻戰略，只要「危及國家生存」，哪怕並非遭到核子攻擊，也可先用核武。俄國國安會副主席麥德維夫(Dmitry Medvedev)9月29日便說俄國得使用「戰略核武」來自衛，言下之意在攻擊烏克蘭以外，釋出的訊息先是給美國，其次北約，不得讓戰火進入俄國，也不能直接威脅普亭。

EMP也非美、俄唯一可用選項；核武愈造愈小，例如美軍新式的低當量三叉戟核彈頭，已部署在潛艦發射的彈道導彈上；不少戰略專家認為可以動用，進行有限的回應戰，又不致挑起全面核子戰爭。