我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

俄烏戰爭釀禍 IMF：2008年以來最嚴峻糧食危機

編譯洪毅／綜合30日電
受俄烏戰爭影響，烏克蘭和俄國兩大糧食出口國輸出數量大減，價格大升，造成全球糧食危機。（路透）
受俄烏戰爭影響，烏克蘭和俄國兩大糧食出口國輸出數量大減，價格大升，造成全球糧食危機。（路透）

國際貨幣基金(IMF)30日發布報告指出，當前俄羅斯入侵烏克蘭造成的危機，至少是2008年以來最嚴峻，糧食及肥料價格大漲，讓全球3億4500萬人生計面臨「迫切危機」，影響人數堪稱「前所未見」。

華爾街日報(WSJ)報導，俄羅斯及烏克蘭是重要的糧食及肥料出口國，全球糧食貿易中，30%的小麥貿易涉及到這兩個國家，玉米20%，葵花油高達75%。

烏俄戰事導致兩國糧食出口驟減，牽動部分糧食生產大國限制出口，國際糧食市場經歷極端氣候、新冠疫情、供應鏈危機等衝擊，壓力未減還雪上加霜，目前國際糧價普遍遠高於俄羅斯入侵前夕。

IMF在報告中指出，糧食危機讓48個最低所得國家增加近90億元的糧食成本，其中半數國家因為「既有的嚴峻經濟挑戰」及「脆弱的國家體質」，受到的衝擊尤甚，包括索馬利亞、南蘇丹、葉門。

IMF秘書長喬治艾娃(Kristalina Georgieva)在網誌上表示，當前的糧食危機讓全球3億4500萬人因「嚴重糧食匱乏」而面臨「立即性的危險」，影響人數堪稱前所未見；環顧全球，每天都有超過8億2800萬人要餓著肚子度過漫漫長夜。

IMF推估，要消弭今年的糧食危機，要投入500億元；IMF與世界銀行(World Bank)將在10月10日於華府舉行會議，讓各國財經官員商討當前高通膨、高利率、經濟成長低迷、烏俄戰爭造成的市場動盪等。

IMF執行董事會預計將會通過新的緊急融資方案，明年提供數十億元資金給最容易受到糧食危機衝擊的國家，以期度過難關。

但是鑒於烏俄戰爭擾亂兩國正常的農業活動，就算戰事立刻休止，明年兩國的農作物收成依然難以期待。

俄羅斯 烏克蘭 華爾街

上一則

溫室效應 伊恩颶風雨量至少增10% 「史上最嚴重風災之一」

下一則

澤倫斯基及烏克蘭人民 獲歐洲議會提名諾貝爾和平獎

延伸閱讀

北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

北約：普亭加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持
俄烏戰爭白日化

俄烏戰爭白日化
G7外長譴責假公投併吞 批俄再秀新下限

G7外長譴責假公投併吞 批俄再秀新下限
IMF促英國「重新評估」減稅方案 穆迪也發出警告

IMF促英國「重新評估」減稅方案 穆迪也發出警告

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機