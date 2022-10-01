俄烏戰爭釀禍 IMF：2008年以來最嚴峻糧食危機

受俄烏戰爭影響，烏克蘭和俄國兩大糧食出口國輸出數量大減，價格大升，造成全球糧食危機。（路透）

國際貨幣基金(IMF)30日發布報告指出，當前俄羅斯 入侵烏克蘭 造成的危機，至少是2008年以來最嚴峻，糧食及肥料價格大漲，讓全球3億4500萬人生計面臨「迫切危機」，影響人數堪稱「前所未見」。

華爾街 日報(WSJ)報導，俄羅斯及烏克蘭是重要的糧食及肥料出口國，全球糧食貿易中，30%的小麥貿易涉及到這兩個國家，玉米20%，葵花油高達75%。

烏俄戰事導致兩國糧食出口驟減，牽動部分糧食生產大國限制出口，國際糧食市場經歷極端氣候、新冠疫情、供應鏈危機等衝擊，壓力未減還雪上加霜，目前國際糧價普遍遠高於俄羅斯入侵前夕。

IMF在報告中指出，糧食危機讓48個最低所得國家增加近90億元的糧食成本，其中半數國家因為「既有的嚴峻經濟挑戰」及「脆弱的國家體質」，受到的衝擊尤甚，包括索馬利亞、南蘇丹、葉門。

IMF秘書長喬治艾娃(Kristalina Georgieva)在網誌上表示，當前的糧食危機讓全球3億4500萬人因「嚴重糧食匱乏」而面臨「立即性的危險」，影響人數堪稱前所未見；環顧全球，每天都有超過8億2800萬人要餓著肚子度過漫漫長夜。

IMF推估，要消弭今年的糧食危機，要投入500億元；IMF與世界銀行(World Bank)將在10月10日於華府舉行會議，讓各國財經官員商討當前高通膨、高利率、經濟成長低迷、烏俄戰爭造成的市場動盪等。

IMF執行董事會預計將會通過新的緊急融資方案，明年提供數十億元資金給最容易受到糧食危機衝擊的國家，以期度過難關。

但是鑒於烏俄戰爭擾亂兩國正常的農業活動，就算戰事立刻休止，明年兩國的農作物收成依然難以期待。