烏包圍烏東戰略重鎮數千俄軍 俄射16枚導彈狂炸反擊

俄軍30日對烏克蘭札波羅熱發射十多枚導彈，造成數十位平民身亡。（路透）

俄羅斯 總統普亭30日正式將四個俄國 占烏克蘭 地區併入俄國的同時，在戰略重鎮利曼(Lyman)的數千俄軍卻遭反攻節節勝利的烏軍包圍；利曼是俄羅斯其中一個吞併地區頓內次克州的關鍵集結及後勤補給中心。

俄軍今年5月攻占了利曼後，將該鎮用作為俄軍的重要補給據點，雖然俄國總統普亭才宣布併入了利曼所在的頓內次克，但俄軍情勢並不順利，遭烏軍不斷反攻。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)在推特帖文說，俄羅斯「將不得不從利曼撤軍」。

俄羅斯戰地記者佩戈夫(Semyon Pegov)也報導，俄軍在利曼最後一條用作補給線的高速公路，已被烏軍切斷，駐紮在該地區的俄軍境況極其困窘。

根據網上視頻，烏軍數日前已進入離利曼不遠的揚皮爾鎮(Yampil)，一名烏克蘭軍人站在鎮上行政大樓附近，進入揚皮爾鎮說明已包圍了利曼。

與此同時，在另一個併入俄國的扎波羅熱，俄軍向準備越過前線進入俄占區的烏軍發射了16枚S-300導彈，據報最少有25人死亡及50人受傷。烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科(Kyrylo Tymoshenko)發布的照片顯示，在一排排民用汽車旁邊的泥地上，有屍體及破碎的玻璃。

烏克蘭及軍事分析人士稱，S-300主要是一種防空系統，俄羅斯將之用於地面攻擊，失準的打擊造成很多平民傷亡。

儘管莫斯科已吞併盧甘斯克、頓內次克、赫松及扎波羅熱，但實際並未完全控制，這四個地區的戰事仍在持續。烏克蘭官員指責俄羅斯將軍事行動升級，轟炸行動針對平民目標，目的是在恐嚇及在心理上削弱烏克蘭民眾。

烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)一家公交公司遭俄軍發彈襲擊引發大火，燒毀了50多輛公共汽車，至少造成三人死亡；南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)一個居民區，也同樣遭到襲擊。