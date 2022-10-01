北溪管線爆炸 西方指「蓄意行為」 俄稱像國家主導恐攻

北溪天然氣管接連傳出漏氣，西方國家和俄羅斯互指對方是破壞者。圖為丹麥F-16攔截機9月27日從空中拍到的景象，顯示北溪二號的海底管線正在漏氣。（路透）

行經波羅的海的北溪天然氣 管日前發生爆炸破損，西方與俄羅斯均指事件為「蓄意行為」；俄國 稱看來像恐怖攻擊，且為國家主導，要求聯合國安全理事會緊急會商、國際通盤調查；歐洲官員指出，這次破壞行動顯示烏克蘭戰爭期間，海底基礎設施極容易受俄國攻擊，電力、通訊網路也在其中。

美聯社30日報導，瑞典 官方指出，北溪天然氣一、二號管路受到破壞，距離約547碼(500公尺)外的一條連接瑞典南部與波蘭的海底電纜是否也受損，目前無法得知；瑞典公共電力網發言人卡爾湼佛克(Per Kvarnefalk)指出，該電纜目前未服役，故無法判定是否受損，瑞典下周將用特殊設備測試，判定電纜能否完全運作。

本周之內，北溪一、二號天然氣管疑似均遭破壞，瑞典、丹麥外海都有兩處破口；瑞典海岸防衛隊指出，北溪二號還在洩出天然氣但已經減少；對航經事故地點船隻的警告區略微擴大，由五海里增至七海里。

丹麥、瑞典兩國政府均描述天然氣管破裂，是有人蓄意為之；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，一等天然氣不再洩出，就可以展開調查。

瑞典提高核電廠防護

北海地區能源基礎設施業已升高安全戒備；瑞典也提高對三座核電廠的安全防護。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)報導，歐洲高級官員指出，天然氣管受到破壞，旨在向西方釋出消息，表示油氣管、電纜、通訊纜線都能破壞，波羅的海海床滿滿都是。

目前對情勢的理解是俄國近幾年對西方各國進行的「複合戰爭」(hybrid war)已然擴大；攻擊的目標包括一些旨在替代俄國對德國輸出的天然氣管。

破壞環境成俄新武器

北溪天然氣管的滲洩地點在丹麥專屬經濟海域，雖未破壞北約組織(NATO)成員國領海，但已挑起疑慮，俄國認定破壞環境可以當成新武器，與西方進行曖昧衝突時可以使用。