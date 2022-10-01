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普亭簽署併吞烏4區 烏申請快速加入北約

編譯郭宣含、莊蕙嘉／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右三）和烏東、烏南四區首長30日宣布該四區併入俄國。(美聯社)
俄羅斯總統普亭（右三）和烏東、烏南四區首長30日宣布該四區併入俄國。(美聯社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)30日於克里姆林宮舉行簽署條約儀式，高調宣示將烏克蘭東部及南部四州納為俄國領土，並呼籲烏克蘭和西方國家應尊重民眾「脫烏」選擇；拜登總統30日表示普亭目標無合法性，並對數百名俄國官員和實體祭出大規模制裁。

俄羅斯30日舉行簽署儀式，烏東、烏南四區完成公投併入俄國，但西方國家紛紛譴責，並...
俄羅斯30日舉行簽署儀式，烏東、烏南四區完成公投併入俄國，但西方國家紛紛譴責，並不予承認。（歐新社）

普亭30日宣布自二戰以來歐洲最大併吞行動，他表示烏克蘭15%領土遭俄軍佔領並舉行公投後，俄國現在統治烏東頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)，以及南部赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)。

烏克蘭總統澤倫斯基召開緊急國安會議，申請快速加入北約。（Getty Images...
烏克蘭總統澤倫斯基召開緊急國安會議，申請快速加入北約。（Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)隨後宣布，正式申請快速加入北約作為反制。

普亭在簽字前發表談話說：「我要基輔當局和他們實際上的西方老大聽好，這樣他們才會記住。住在四個州的民眾已永遠成為我國公民。我們呼籲基輔當局立即停止敵意，停止自2014年以來他們發動的戰爭，並且回到談判桌，我方已準備好了。但是我們不會協商四州民眾的選擇，這沒得談，俄國不會背棄他們。」

普亭批西方像是「寄生蟲」，利用其金融科技力量「掠奪全世界」；他也說四區與俄國的歷史淵源，並引聯合國憲章支持「住民自決」，強調會用盡一切手段捍衛國土完整，「歡迎回到祖國」。這番話被外界解讀為，戰事不利時，普亭不排除動用核武。

普亭也承諾，俄國會重建四州因戰爭毀損的建築、住宅及基礎建設，讓商業、教育及社會運作恢復正常，「讓民眾感受得到來自祖國的支持」。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)表示，俄羅斯併吞烏克蘭領土違反了聯合國憲章。

聯國拒承認 中、印等4國棄權

聯合國30日進行決議案表決，其譴責烏克蘭四區公投違法且無效，並敦促各國勿承認遭併吞的烏克蘭四州為俄國領土；安理會15個會員國中，10票支持，俄國否決，中國、印度、巴西和加彭則棄權。

該決議案也要求俄國即刻停止「全面非法入侵烏克蘭」的行動，而且俄國應立刻無條件從烏克蘭撤軍。

美國駐聯合國大使琳達‧湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)在表決前指出，美國和阿爾巴尼亞(Albanian)將在193國參加的聯合國大會提案，屆時不會有否決票，並展現全球仍站在主權和維護領土公正性的一方。

拜登譴責：普亭行動無合法性

拜登總統指出，北約國家對於俄國的侵略和併吞，將一吋也不讓步。(路透)
拜登總統指出，北約國家對於俄國的侵略和併吞，將一吋也不讓步。(路透)

拜登總統發出聲明譴責普亭重建蘇聯式帝國的目標，「別犯錯，這些行動無合法性」，「我敦促國際社會所有成員，一起拒絕俄國非法併吞行動，並支持烏克蘭人民。」

拜登指出：「我們會召集國際社會譴責這些行動，要俄國對此負責，俄國無恥重劃鄰國國界之際，我們不會受到震懾，將繼續提供烏克蘭必要的防禦設備。」

拜登政府30日也宣布新一波經濟制裁，其擴大制裁對象納入數百名俄國官員與其眷屬，也制裁今年在俄國境外成立，以協助俄軍供應商與規避俄國現有制裁的企業實體。

俄國 烏克蘭 普亭

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