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專家：美中須在公眾視野之外 就台灣問題重新展開對話

編譯陳韋廷／即時報導
專家認為美中兩國需要就台灣問題重新展開對話。（美聯社）
專家認為美中兩國需要就台灣問題重新展開對話。（美聯社）

CNBC報導，卡內基國際和平基金會莫里斯格林伯格榮譽主任韓磊（Paul Haenle）表示，美國和中國需要就台灣問題重新展開對話，但這種對話應謹慎進行。他並指出，自美國眾院議長裴洛西8月初訪問台灣至今，兩岸緊張局勢已經變得愈來愈危險。

曾任美國國安會中國事務主任的韓磊說，這兩個超級大國目前正相互指責，必須重新建立對話，但美國總統拜登和中國國家主席習近平必須避免就台灣問題進行公開談判，「因為當你把事情公諸於眾時，你會指向對方進行批評跟指責。」

裴洛西不顧中方警告訪問台灣，促使北京8月在台灣附近海域和空域進行軍演，並叫停與美國的軍事和氣候談判。

韓磊說：「中國在裴洛西訪問後取消了對話。坦白說，我認為必須進行重啟。這必須在政治領導人之間的最高層進行，必須在低調、謹慎的管道中進行。」

他並指出，即便美中台三方都不希望看到軍事衝突爆發，但三方觀點一直在「分歧，而非趨於一致」。

但韓磊認為，拜登和習近平在11月G20峰會上會晤是有可能的，這將是雙方重新開始相互接觸的好機會。「我認為他們至少需要進行一次對話，了解雙方正在採取的哪些行動造成對方最是擔心。」

裴洛西 拜登 習近平

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