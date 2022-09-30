專家：美中須在公眾視野之外 就台灣問題重新展開對話

專家認為美中兩國需要就台灣問題重新展開對話。（美聯社）

CNBC報導，卡內基國際和平基金會莫里斯格林伯格榮譽主任韓磊（Paul Haenle）表示，美國和中國需要就台灣問題重新展開對話，但這種對話應謹慎進行。他並指出，自美國眾院議長裴洛西 8月初訪問台灣至今，兩岸緊張局勢已經變得愈來愈危險。

曾任美國國安會中國事務主任的韓磊說，這兩個超級大國目前正相互指責，必須重新建立對話，但美國總統拜登 和中國國家主席習近平 必須避免就台灣問題進行公開談判，「因為當你把事情公諸於眾時，你會指向對方進行批評跟指責。」

裴洛西不顧中方警告訪問台灣，促使北京8月在台灣附近海域和空域進行軍演，並叫停與美國的軍事和氣候談判。

韓磊說：「中國在裴洛西訪問後取消了對話。坦白說，我認為必須進行重啟。這必須在政治領導人之間的最高層進行，必須在低調、謹慎的管道中進行。」

他並指出，即便美中台三方都不希望看到軍事衝突爆發，但三方觀點一直在「分歧，而非趨於一致」。

但韓磊認為，拜登和習近平在11月G20峰會上會晤是有可能的，這將是雙方重新開始相互接觸的好機會。「我認為他們至少需要進行一次對話，了解雙方正在採取的哪些行動造成對方最是擔心。」