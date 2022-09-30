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讓哈伯太空望遠鏡升高以延壽 NASA與SpaceX將研究可行性

編譯周辰陽／即時報導
美國太空總署的哈伯太空望遠鏡。資料照片。（路透 / Cover Images）
美國太空總署的哈伯太空望遠鏡。資料照片。（路透 / Cover Images）

BBC報導，美國太空總署（NASA）與馬斯克創辦的SpaceX公司將研究操作民間太空人任務以延長「哈伯太空望遠鏡」（Hubble telescope）壽命的可行性。

哈伯太空望遠鏡是科學史上最偉大的儀器之一，NASA的太空人曾5度搭太空梭進行檢修，最後一次是在2009年。自那之後，哈伯太空望遠鏡就逐漸失去高度，現正在距離地表540公里的高度環繞地球運行。如果不採取任何行動重新提升高度，哈伯太空望遠鏡最終將墜入大氣層後燃燒除役。

根據報導，雖然NASA在2021年底發射了繼任的韋伯太空望遠鏡，但一直希望2座太空望遠鏡可以在未來好幾年一起作業。在理想情況下，NASA想讓哈伯太空望遠鏡回升到1990年發射時就位的600公里高度，這或許會給它額外20至30年的壽命。當然，延壽還會十分依賴哈伯望遠鏡系統的持續良好運轉，特別是上面的四個儀器。

報導指出，這項研究將檢查SpaceX公司如何可能派出一次商業載人任務，搭乘一艘天龍號太空船前往哈伯望遠鏡，不只是為了將其推得更高，而且還要檢修一些硬體，維修與升級作業可能包括了更換用於指向恆星與銀河的陀螺儀，還有隨著時間顯現故障趨勢的零組件。

NASA科學主管祖布臣（Thomas Zurbuchen）說，「我想要絕對清楚表明，我們不會做出日期的公告，或是我們肯定會執行像這樣的計畫，但我們想要做個研究，好看看實際上什麼可行」。

太空人 NASA SpaceX

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