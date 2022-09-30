颶風襲佛州 180年海明威故居小傷 館內59隻貓沒事

颶風伊恩 (Ian)侵襲佛州半島，在最高時速155哩的強風橫掃下，位於西礁島(Key West)、名列國家歷史地標(NHL)的「海明威故居」(Ernest Hemingway House)同樣受損，但沒有受到嚴重破壞，標誌性的59隻貓也安然無恙。

英國每日郵報報導，根據海明威故居博物館 館方說法，建築是27日、28日颶風橫掃期間受到衝擊，「碎片在強風吹拂下造成表面損壞」，但這棟建築儘管已有180年歷史，不過十分厚實，牆面厚達18吋，主要結構沒有受到破壞。

西礁島電線桿倒塌，多地已成水鄉澤國，不過海明威故居的位置在海平面16呎以上處，備有三部發電機，因此未受到淹水及停電影響，預計稍加清理就可繼續對外開放參觀。

自1930年代迄今，這棟建築一直以多貓在館內逡巡而聞名，最早是一名水手送給海明威一隻名叫「白雪」(Snow White)的六趾貓；如今的海明威故居有59隻貓，當中許多是近百年前海明威養的貓的後代，故當中許多有多趾的突變基因。

颶風侵襲過後，雖然海明威故居內到處都是枯枝落葉及碎片，不過59隻貓均安然無恙；館員亞歷莎·摩根(Alexa Morgan)就表示，這些貓一直都在故居內來回穿梭，自然知道該躲在哪裡。

海明威一生中，70%的出版作品在這棟建築內完成，這是他於1927年與妻子寶林‧菲佛(Pauline Pfeiffer)結婚時，菲佛家親戚送的結婚禮物；海明威於1940年與菲佛離婚後長住古巴 ，菲佛則繼續住在這棟房屋直到1951年去世。

菲佛去世後，這棟建築以8萬元售出成為私人住宅，直到1964年改建為故居兼博物館，還曾在1989年成為007系列電影「殺人執照」(License to Kill，或譯「鐵金剛勇戰殺人狂魔」)的取景地。

海明威的孫女瑪麗葉兒(Mariel Hemingway)表示，海明威熱愛他居住的家及周圍的街坊鄰居，他在西礁島及古巴的故居都幸免於難，勢必會讓他感到很欣慰。