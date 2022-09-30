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保費漲到全美3倍…佛州保險市場不穩 伊恩又狂吹一波

編譯郭宣含／綜合29日電
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很漫長。（歐新社）
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很漫長。（歐新社）

美聯社報導，佛羅里達州房地產保險市場早已深陷危機，如今颶風伊恩(Ian)襲擊，恐造成進一步損失；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則支持佛州州議會力挺保險業者，表示州政府支持的保險公司「公民財產保險」(Citizens Property Insurance)可撐過伊恩的衝擊。

伊恩襲擊佛州西南部，帶來致災狂風、豪雨和淹水，恐進一步危及佛州房地產保險市場，該地房地產保險業者早已損失數十億元，有些陸續宣告破產，或不得不大幅提高保費。

數日後才能評估伊恩的毀損範圍，但許多人擔心颶風會惡化現有保險市場，加重佛州早已飆至天價的保單，如今已有許多屋主在私人保險市場找不到房地產保險。

保險產業組織「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)溝通總監佛里蘭德(Mark Friedlander)表示，「在颶風伊恩形成前，佛州房地產保險市場的波動性已居全美最高，颶風之後很可能會變得更不穩定。」

私人保險業者過去兩年分別每年損失逾10億元，數十萬名佛州人的保單遭退或無法續約；佛州平均年度保費已漲到逾4200元，這是全國平均的三倍。

數十家保險公司也不再提供佛州新保單，數家保險業者今年關門大吉；其中一家公司宣布破產，本周遭接管。

美聯社指出，佛州屋主無法為房屋找到保單，不然就是保費過高；佛州公立保險業者「公民財產保險」成為百姓的最後希望，今夏保單在近十年來首次突破100萬份。「公民財產保險」2002年由佛州州議會成立，以照顧在私人保險市場找不到保險的佛州民眾。

佛州監管人員和保險業者認為，佛州房地產保險危機的罪魁禍首是屋主提出的大量訴訟，他們說，律師援引佛州州法提告保險業者，就算屋主勝訴金額很少，但律師卻能大賺一筆。

根據定期保險辦公室(Office of Insurance Regular)一封信函，在2006年至2010年間，佛州在全美屋主訴訟案中僅佔約8%，但卻佔了80%屋主控告保險業者的案件。

佛州州議會5月召開特別會議因應保險危機，州議員大力支持一項可有效重建保險市場的首要措施，包括成立20億元再保險計畫，只要保險業者調降保費便可參加該計畫以降低風險。

德桑提斯28日在颶風登陸前舉行記者會表示，「公民財產保險」在颶風後應可一樣穩固，因這間州政府支持的公司有數十億元盈餘。

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