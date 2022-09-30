伊恩重創佛州 已13死 恐在南卡二度登陸

麥爾斯堡是佛州的重災區，整區房子屋頂都被掀飛。（美聯社）

颶風伊恩 (Ian)28日強襲佛羅里達州大肆破壞的次日，大片災區仍有數千人遭困，超過267萬戶停電，以及至少13人被通報死亡；被拜登 總統形容為「可能是佛州 史上最致命颶風」的伊恩，在減弱為熱帶風暴朝南卡羅萊納州行進後，29日威力再增強為一級颶風，氣象預測可能會於30日在南卡州二度登陸。

救災人員涉水搶救被困洪水的民眾。（美聯社）

德桑提斯：500年一遇 需多年重建

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，伊恩造成歷史性重創和500年一見的大水，大幅改變佛州，估計需要多年重建；拜登29日承諾發放重建經費。

美國最強大颶風之一的伊恩28日猛掃佛州後，搜救人員29日划船進入淹水街區，或得鋸斷倒榻大樹，才能接近數千名受困民眾，許多重災區民眾因斷電斷網而無法對外求救。

至少267萬戶斷電 再升級為一級颶風

伊恩使佛州沿岸住房淹水，吹斷一座孤島的唯一對外公路，摧毀歷史性海濱碼頭，還切斷至少267萬戶佛州住房和商家的電力，幾乎相當於佛州四分之一的用戶斷電。

伊恩的強風暴雨把堅固的薩尼貝堤道大橋都沖塌。(Getty Images)

伊恩29日橫掃佛州後降級為熱帶風暴，傍晚經過大西洋重獲能量，29日傍晚已再升級為一級颶風，估計將於30日登陸南卡州；南北卡、喬治亞和維吉尼亞州州長均宣布進入緊急狀態。

海灘店家夷為平地 剩下碎片

美聯社指出，從佛州邁爾斯堡(Fort Myers)區空拍圖可見，伊恩登陸以西數哩處的住房屋頂被掀走並堆疊在一片殘骸中；近海灘店家則被夷為平地，剩下歪歪扭扭的碎片；碼頭也面目全非；原本是住宅的幾處地方則出現火災悶燒。

通往邁爾斯堡的道路遍布倒榻的樹木、拖船和其他碎片，汽車被淹水傷了引擎後就被棄置在路旁；部分民眾29日下午返家，在加油站和超市大排長龍。

德桑提斯29日表示，這是「500年一遇的淹水事件」，「我們從未見過這種規模的風暴，伊恩襲擊區有大量民眾且地勢低，對多數民眾住宅造成大範圍損害，現在有很多事情待辦。」

橘郡消防員協助被困洪水的民眾脫困。（美聯社）

「今日美國」(USA Today)報導，拜登總統29日表示，伊恩可能是「佛州史上最致命颶風」，雖然目前不清楚死亡人數，但初步回報顯示恐有大量民眾喪命。

今日美國報導，佛州多郡已回報至少13人死亡，但佛州官員尚未公布官方數據；目前不清楚拜登說法的來源，1928年颶風奧奇丘比(Okeechobee)估計造成佛州2500人死亡，1992年颶風安德魯(Andrew)則造成佛州43人喪命。

拜登：海岸防衛隊已出動團隊救災

拜登指出，他已和德桑提斯通過電話，29日批准聯邦經費給九個受災郡協助重建；拜登也說，美國海岸防衛隊(US Coast Guard)已派出16架搜救直升機、六架飛機、18艘搜救船和救難團隊協助救災。