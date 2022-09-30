我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

伊恩重創佛州 已13死 恐在南卡二度登陸

編譯郭宣含／綜合29日電
麥爾斯堡是佛州的重災區，整區房子屋頂都被掀飛。（美聯社）
麥爾斯堡是佛州的重災區，整區房子屋頂都被掀飛。（美聯社）

颶風伊恩(Ian)28日強襲佛羅里達州大肆破壞的次日，大片災區仍有數千人遭困，超過267萬戶停電，以及至少13人被通報死亡；被拜登總統形容為「可能是佛州史上最致命颶風」的伊恩，在減弱為熱帶風暴朝南卡羅萊納州行進後，29日威力再增強為一級颶風，氣象預測可能會於30日在南卡州二度登陸。

救災人員涉水搶救被困洪水的民眾。（美聯社）
救災人員涉水搶救被困洪水的民眾。（美聯社）

德桑提斯：500年一遇 需多年重建

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，伊恩造成歷史性重創和500年一見的大水，大幅改變佛州，估計需要多年重建；拜登29日承諾發放重建經費。

美國最強大颶風之一的伊恩28日猛掃佛州後，搜救人員29日划船進入淹水街區，或得鋸斷倒榻大樹，才能接近數千名受困民眾，許多重災區民眾因斷電斷網而無法對外求救。

至少267萬戶斷電 再升級為一級颶風

伊恩使佛州沿岸住房淹水，吹斷一座孤島的唯一對外公路，摧毀歷史性海濱碼頭，還切斷至少267萬戶佛州住房和商家的電力，幾乎相當於佛州四分之一的用戶斷電。

伊恩的強風暴雨把堅固的薩尼貝堤道大橋都沖塌。(Getty Images)
伊恩的強風暴雨把堅固的薩尼貝堤道大橋都沖塌。(Getty Images)

伊恩29日橫掃佛州後降級為熱帶風暴，傍晚經過大西洋重獲能量，29日傍晚已再升級為一級颶風，估計將於30日登陸南卡州；南北卡、喬治亞和維吉尼亞州州長均宣布進入緊急狀態。

海灘店家夷為平地 剩下碎片

美聯社指出，從佛州邁爾斯堡(Fort Myers)區空拍圖可見，伊恩登陸以西數哩處的住房屋頂被掀走並堆疊在一片殘骸中；近海灘店家則被夷為平地，剩下歪歪扭扭的碎片；碼頭也面目全非；原本是住宅的幾處地方則出現火災悶燒。

通往邁爾斯堡的道路遍布倒榻的樹木、拖船和其他碎片，汽車被淹水傷了引擎後就被棄置在路旁；部分民眾29日下午返家，在加油站和超市大排長龍。

德桑提斯29日表示，這是「500年一遇的淹水事件」，「我們從未見過這種規模的風暴，伊恩襲擊區有大量民眾且地勢低，對多數民眾住宅造成大範圍損害，現在有很多事情待辦。」

橘郡消防員協助被困洪水的民眾脫困。（美聯社）
橘郡消防員協助被困洪水的民眾脫困。（美聯社）

「今日美國」(USA Today)報導，拜登總統29日表示，伊恩可能是「佛州史上最致命颶風」，雖然目前不清楚死亡人數，但初步回報顯示恐有大量民眾喪命。

今日美國報導，佛州多郡已回報至少13人死亡，但佛州官員尚未公布官方數據；目前不清楚拜登說法的來源，1928年颶風奧奇丘比(Okeechobee)估計造成佛州2500人死亡，1992年颶風安德魯(Andrew)則造成佛州43人喪命。

拜登：海岸防衛隊已出動團隊救災

拜登指出，他已和德桑提斯通過電話，29日批准聯邦經費給九個受災郡協助重建；拜登也說，美國海岸防衛隊(US Coast Guard)已派出16架搜救直升機、六架飛機、18艘搜救船和救難團隊協助救災。

佛州 颶風伊恩 拜登

上一則

拜登豁免學貸案 6紅州提告 選前爭議再起

延伸閱讀

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟
拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張

拜登：絕不承認俄國對烏克蘭領土的主張
又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋

又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋
圖輯╱超級颶風伊恩過境 佛州滿目瘡痍

圖輯╱超級颶風伊恩過境 佛州滿目瘡痍

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有